سجاد استکی سومین گلزن برتر لیگ هندبال باشگاه های اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم از رقابتهای لیگ هندبال قهرمانان اروپا در بخش مردان در حالی این هفته در شهرهای مختلف این قاره دنبال شد که در لیست برترین گلزنان اعلام شده از سوی کنفدراسیون هندبال اروپا شاهد حضور نام سجاد استکی هندبالیست جوان کشورمان هستیم.

در این جدول، برامینگ ماگنوس دانمارکی با ۶۰ گل، یوو جن شیمر آلمانی از تیم پاریس سنت ژرمن با ۴۷ گل اول و دوم هستند. سجاد استکی لژیونر ۲۶ ساله ایرانی از تیم دینامو بخارست با ۴۳ گل زده در رده سوم قرار دارد.

رقابتهای لیگ هندبال قهرمانان باشگاه های اروپا در بخش مردان هم اکنون در چهار گروه در این قاره در جریان است. تیم دینامو بخارست در گروه چهارم و در پایان هفته هفتم از دور گروهی با کسب ۶ امتیاز در رده چهارم است.

هفته های گذشته نیز سایت کنفدراسیون هندبال اروپا طی گزارشی از بازیکنان ایرانی حاضر در تیم های اروپایی به عنوان بازیکنان برتر و ستاره تیم هایشان یاد کرد. همچنین تلویزیون اروپا در بخش هایی از گزارش بازی ها اقدام به پخش تصاویری از گل های به ثمر رسیده توسط لژیونرهای ایرانی حاضر در این رقابتها کرده است.

هم اکنون ۷ ایرانی به طور رسمی در تیم های قاره اروپا بازی می کنند. سجاد استکی، اله کرم استکی و سیدعلیرضا موسوی در تیم دینامو بخارست، محسن باباصفری در تیم بشیک تاش ترکیه، شاهو نصرتی در استوای رمانی، دانیال توماش ایرانی ساکن اروپا در لیگ هندبال سوئد و ایمان جمالی در مجارستان حاضر هستند.