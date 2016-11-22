  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۶

افتخاری برای لژیونر هندبال ایران؛

سجاد استکی سومین گلزن برتر لیگ هندبال باشگاه های اروپا

سجاد استکی سومین گلزن برتر لیگ هندبال باشگاه های اروپا

در پایان هفته هفتم از رقابتهای لیگ هندبال باشگاه های اروپا، سجاد استکی هندبالیست ایرانی حاضر در این مسابقات در جدول برترین گلزنان در رده سوم ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  هفته هفتم از رقابتهای لیگ هندبال قهرمانان اروپا در بخش مردان در حالی این هفته در شهرهای مختلف این قاره دنبال شد که در لیست برترین گلزنان اعلام شده از سوی کنفدراسیون هندبال اروپا شاهد حضور نام سجاد استکی هندبالیست جوان کشورمان هستیم.

در این جدول، برامینگ ماگنوس دانمارکی با ۶۰ گل، یوو جن شیمر آلمانی از تیم پاریس سنت ژرمن با ۴۷ گل اول و دوم هستند. سجاد استکی لژیونر ۲۶ ساله ایرانی از تیم دینامو بخارست با ۴۳ گل زده در رده سوم قرار دارد.

رقابتهای لیگ هندبال قهرمانان باشگاه های اروپا در بخش مردان هم اکنون در چهار گروه در این قاره در جریان است. تیم دینامو بخارست در گروه چهارم و در پایان هفته هفتم از دور گروهی با کسب ۶ امتیاز در رده چهارم است.

هفته های گذشته نیز سایت کنفدراسیون هندبال اروپا طی گزارشی از بازیکنان ایرانی حاضر در تیم های اروپایی به عنوان بازیکنان برتر و ستاره تیم هایشان یاد کرد. همچنین تلویزیون اروپا در بخش هایی از گزارش بازی ها اقدام به پخش تصاویری از گل های به ثمر رسیده توسط لژیونرهای ایرانی حاضر در این رقابتها کرده است.

هم اکنون ۷ ایرانی به طور رسمی در تیم های قاره اروپا بازی می کنند. سجاد استکی، اله کرم استکی و سیدعلیرضا موسوی در تیم دینامو بخارست، محسن باباصفری در تیم بشیک تاش ترکیه، شاهو نصرتی در استوای رمانی، دانیال توماش ایرانی ساکن اروپا در لیگ هندبال سوئد و ایمان جمالی در مجارستان حاضر هستند.

کد مطلب 3830719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها