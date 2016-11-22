واکسیناسیون سراسری دامهای سبک در بوئین زهرا آغاز شد

مهدی مهرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان بوئین زهرا با ۲۲۰هزار راس دام سبک بیشترین میزان تعداد دام در استان را دارا است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا در مورد اهمیت مایه کوبی دامها علیه بیماری تب برفکی گفت: بیماری نام آشنای تب برفکی در دام اهلی، یکی از مهلک­ترین و زیانبارترین بیماری های صنعت دامپروری کشور بوده، که این امر باعث گردیده تا برنامه ریزی های ویژه ای در این زمینه صورت گیرد.

مهرزاده در خصوص نحوه و زمان اجرای طرح گفت: طرح واکسیناسیون سراسری دامهای سبک شهرستان بوئین زهرا آغاز شده است و جمعیت هدف آن، تمام دامهای سبک اعم از گوسفند و بز است.

وی اظهار داشت: با توجه به تامین واکسن از سوی بخش دولتی، مراکز مایه کوبی شهرستان بر اساس قرارداد منعقده می توانند نسبت به تهیه واکسن از اداره دامپزشکی شهرستان اقدام کنند.

مهرزاده در پایان با اعلام اینکه کلیه هزینه های واکسن و واکسیناسیون رایگان بوده از دامداران خواست: تا پایان زمان اجرای طرح، از رفت و آمد و نقل و انتقال بی مورد دام جدا خودداری کنند.

شهرستان بوئین زهرا با دارا بودن بیش از ۲۲۰ هزار دام سبک ثبت شده، دارای بیشترین جمعیت دام سبک از نظر توزیع جغرافیایی و تراکم است.