دستگیری سارقان طلافروشی هرسین در کمتر از ۵ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" اظهار داشت: عصر روز گذشته دو سارق ۱۵ و ۱۶ ساله با سلاح سرد وارد یک مغازه طلافروشی شدند و با تهدید صاحب مغازه، قصد سرقت طلا و جواهرات را داشتند.

وی تصریح کرد: سارقان نقاب دار پس از درگیری با صاحب طلافروشی، در سرقت طلاها ناکام ماندند و پیش از رسیدن عوامل انتظامی متواری شدند.

مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه فروشنده جراحت سطحی برداشته است، ادامه داد: عوامل کلانتری ۱۲ رسیدگی به موضوع را دستور کار خود قرار دادند و با بررسی دوربین های مدار بسته موفق به شناسایی یکی از سارقان شدند.

سردار امان اللهی گفت: با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات محلی هویت دو سارق نوجوان شناسایی شد و مأموران انتظامی با هماهنگی دستگاه قضائی در کمتر از۵ ساعت متهمان را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه این سارقان نوجوان هیچگونه سابقه کیفری نداشته اند، افزود: در بازجویی های صورت گرفته مشخص شد، متهمان با انگیزه کسب ثروت اقدام به سرقت کرده اند.