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۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۲

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور اعلام کرد:

انسدادمحور پونل-خلخال/ بارش برف و باران در جاده های ۱۰ استان

انسدادمحور پونل-خلخال/ بارش برف و باران در جاده های ۱۰ استان

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با اعلام خبر مسدود شدن محور پونل_خلخال گفت: در حال حاضر در محورهای مواصلاتی ۱۰ استان شاهد بارش برف و باران هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌ اکنون در باند جنوبی آزاد راه کرج – تهران از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرم دره و در باند جنوبی آزاد راه کرج – قزوین محدوده پل استاندارد تا پل فردیس ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.  

وی افزود: بر همین اساس در استان‌های اردبیل، قم، همدان، تهران، مرکزی در اکثر محورهای گیلان محورهای تالش، رشت-قزوین ، اسالم – خلخال و اشکورات- مازندران، مازندران ارتفاعات محورهای کیاسر، کندوان ، فیروز کوه، هراز و بهشهر و سمنان محورهای شاهرود – آزاد شهر و توتکستان بارش برف و در استان های مازندران وگیلان در اکثر محورها بارش باران و در استان قزوین ارتفاعات آوج، کوهین و الموت مه گرفتگی و کاهش دید گزارش شده و در استان سمنان محور شهمیزاد – فولاد محله تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است و در سایر راه ‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است. 

 رحمانی افزود: محور فیروز کوه در محدوده هنرستان کشاورزی از کیلومتر ۱۳ تا ۱۹ از شنبه تا سه شنبه از ساعت ۷ تا ۱۷ و چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ به دلیل عملیات روکش آسفالت تردد خودروها همراه با ترافیک انجام می‌شود. 

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور بیان کرد: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود ، شمشک - دیزین  و پونل – خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است. 

کد مطلب 3830727

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