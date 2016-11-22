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۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۵

اولین شب سرد سال بدون گاز ؛

قطعی گاز در شهر ایلام/تا ظهر مشکل رفع می شود

قطعی گاز در شهر ایلام/تا ظهر مشکل رفع می شود

ایلام-شب گذشته گاز اکثر نقاط شهر ایلام قطع بود.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته اکثر نقاط شهر ایلام شب را با سرمای صفر درجه گذراندند، به دلیل افت فشار ، گاز مناطق مختلفی از شهر ایلام شب گذشته قطع بود این در حالی است که بنا به گزارش هواشناسی استان این روزها به علت وزش باد نسبتا شدید کاهش دما تا صفر درجه هم رسیده بود.

شهر ایلام در دو سه روز گذشته سردترین نقطه استان گزارش شده بود.

حجت الله منصوری مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان  خرابی سیستم خطوط انتقال گاز را علت قطعی گاز در شهر ایلام عنوان کرد و گفت تا ظهر امروز این مشکل کاملا برطرف می شود.

وی گفت: همکاران ما از ساعات اولیه صبح امروز با مراجعه به درب منازل  مشکل را برطرف و گاز وارد مدار خواهد شد. 

کد مطلب 3830728

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    نظرات

    • رضا خزایی IR ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
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      خدا لعنت کند مسئول گاز ایلام را

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