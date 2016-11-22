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۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

راهیابی نماهنگ«وحدت» به جشنواره بین‌المللی وحدت اسلامی

راهیابی نماهنگ«وحدت» به جشنواره بین‌المللی وحدت اسلامی

کرمانشاه- مسئول انجمن فیلم بسیج هنرمندان استان کرمانشاه از راهیابی نماهنگ«وحدت» از کرمانشاه به اولین جشنواره بین‌المللی وحدت اسلامی خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی نماهنگ تولیدی هنرمندان کرمانشاهی به اولین جشنواره بین‌المللی وحدت اسلامی خبر داد.

وی افزود: این نماهنگ به کارگردانی «حسین اکبری» و تهیه کنندگی سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه  تولید شده است که توانست به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم  وحدت راه یابد.

رضایی گفت: مجری طرح این نماهنگ، انجمن سینمای جوان کرمانشاه است.

مسئول انجمن فیلم بسیج هنرمندان استان کرمانشاه تصریح کرد: در مجموع ۹۱۹ اثر در قالب های مستند، انیمیشن، داستانی و نماهنگ به این جشنواره ارسال شده بود که نماهنگ «وحدت» توانست در بین منتخبین بخش نماهنگ این جشنواره قرار گیرد.

این جشنواره، اولین جشنواره بین‌المللی وحدت اسلامی که توسط مجمع تقریب مذاهب اسلامی و همزمان با سی امین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی و هفته وحدت در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 3830736

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