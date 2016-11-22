به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره بین المللی فیلم «یاس» از یک عمر فعالیت هنری داریوش اسدزاده بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون قدردانی می کند.

در سومین دوره از جشنواره فیلم «یاس» از مجید مظفری، داوود میرباقری و کتایون ریاحی تجلیل و تقدیر شد.

سایت بین‌المللی جشنواره فیلم یاس راه اندازی شد

سایت چهارمین جشنواره بین المللی فیلم «یاس» راه اندازی شد. این سایت از این پس قرار است پل ارتباطی بین جشنواره و مخاطبان خارجی باشد و به زبان انگلیسی اطلاعات و اخبار را در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

تاکنون بخش‌هایی چون معرفی ایران، شهر رامسر، جشنواره بین‌المللی فیلم «یاس» در این سایت راه اندازی شده است و به زودی اطلاعات و عکس های حاضر در بخش مسابقه بین الملل این جشنواره روی این سایت قرار می گیرد.

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم یاس به دبیری سید مصطفی ابطحی ۲۲تا ۲۶ آذر ماه در استان مازندران برگزار می شود.