شباهت های تیم فوتسال ایران و ژاپن قبل از مسابقات آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش بود که علی صانعی عضو کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران به عنوان سرمربی تیم زیر ۲۰ سال ایران انتخاب شد و سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی بزرگسالان هم به عنوان مدیر فنی تیم زیر ۲۰ سال، در کنار علی صانعی کارش را آغاز کرد.

تیم زیر ۲۰ سال خود را برای اولین دوره مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا که قرار است اوایل سال ۱۳۹۶ برگزار شود، آماده می کند. اردوهای این تیم از هفته گذشته آغاز شده و علی صانعی به همراه کادر مربیگری اش، در حال ارزیابی بازیکنانی است که از سراسر ایران به اردوهای این تیم آمده اند.

علاوه بر ایران، ژاپن هم با تشکیل و آغاز اردوهای تیم زیر ۱۹ سال، خود را آماده این مسابقات می کند. اردوهای ژاپن بیش از ۱۰ روز است که استارت خورده و بازیکنان دعوت شده در مقاطع زمانی مختلف تمرین می کنند.

هدایت تیم زیر ۱۹ سال ژاپن بر عهده «سوزوکی ریوجی» است. وی همانند علی صانعی، علاوه بر سرمربیگری تیم امید، مربی تیم بزرگسالان ژاپن هم هست.

نکته جالب اینکه «برونو گارسیا» سرمربی جدید تیم ملی ژاپن هم به طور مستقیم روی تیم زیر ۱۹ سال ژاپن نظارت دارد. وی با حضور در اردوی تیم امید ژاپن اهمیت و موقعیت این تیم را برای بازیکنان جوان ژاپن تشریح و تاکید کرد این تیم آینده فوتسال ژاپن را می سازد.

سرمربی تیم ملی ژاپن گفت: تیم های ملی و امید ما نیاز دارند که با همدیگر کار کنند و ایده های فنی یکسانی را داشته باشند تا تیم زیر ۲۰ سال بهترین نتایج را در مسابقات آسیایی بگیرد.

در میان نفرات دعوت شده به تیم امید ژاپن، بازیکنان فوتبال چمنی هم حضور دارند که در اردوهای پیوسته این تیم مورد ارزیابی قرار گرفته اند.