مهدی مصطفی لو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته کوهنوردی گرچه در بخش قهرمانی کمتر مطرح است اما در حوزه همگانی فعال است و در حال حاضر چند گروه فعال و پرکار در رشته کوهنوردی در قم فعالیت میکنند که معمولاً به صورت هفتگی در قم برنامه دارند.
وی افزود: در بخش همگانی، اقدامات خوبی در توسعه رشته کوهنوردی در قم انجام شده و این گروهها معمولاً در روزهای تعطیل و پایان هفته برنامههایی یک تا ۳ روز برگزار میکنند که برنامه این گروهها بعضاً در ارتفاعات استان قم و گاهی در سایر استانها که جنبه تفریحی و ورزشی در ارتفاعات دارد انجام میشود.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم گفت: ساماندهی گروههای کوهنوردی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها از سال گذشته در دستور کار هیئت کوهنوردی قرار گرفته است و جلساتی را با مسئولان گروههای کوهنوردی قم داشتهایم البته نحوه همکاری گروهها با متولی این رشته در استان رضایت بخش است.
مصطفی لو بیان داشت: بر این اساس گروههای فعال ما که زیر نظر هیأت کوهنوردی فعالیت میکنند برنامههایی تدوین شده و علمی دارند و فعالیت منظم این گروهها سبب شده کوهنوردی قم در عرصه کشور نامی برای خود دست و پا کند ضمن این که برنامههای این گروهها مورد نظارت قرار میگیرد.
وی عنوان کرد: عمده فعالیت گروههای حرفهایتر ما در قلل مرتفع کشور است و پای کوهنوردان قمی به قلل بین المللی نیز باز شده است از جمله برنامه صعود به قلل کازبک گرجستان و البروس روسیه که به بام اروپا شهرت دارد و کوهنوردی یکی از رشتههای ورزشی است که ظرفیتی فوق العاده در بخش همگانی دارد و همه مردم میتوانند از برنامههای عمومی گروههای کوهنوردی در قم استفاده کنند.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم تصریح کرد: علاوه بر این همه کسانی که میخواهند به صورت حرفهای تر به کوهنوردی بپردازند یا تجربیاتی در رشتههای سنگ نوردی، غار نوردی و صخره نوردی داشته باشند فضایی مناسب برای آنها در قم مهیا شده و در این زمینه نیز فعالیتهایی وجود دارد.
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