موافقت مجلس باهمکاری‌ اقتصادی ایران با اسلواک، مجارستان و لیتوانی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تعدادی لایحه موافقتنامه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با استماع گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین ایران و مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات، ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

بر این اساس این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و ۲۹ ماده و تشریفات الحاقی تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد.

طبق تبصره یک این ماده واحده، هزینه‌های مالی موضوع بند ۳ ماده ۱۱ موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

در تبصره ۲ این ماده واحده نیز تأکید شده است در اجرای بندهای ۲، ۳ و ۴ این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی الزامی است.

نمایندگان همچنین با بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین ایران و اسلواک به منظور اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، ماده واحده این لایحه را مشتمل بر یک مقدمه و ۲۸ ماده به تصویب رسانده و اجازه مبادله اسناد را صادر کردند.

طبق تبصره ۱ این ماده واحده، هزینه‌های مالی موضوع بند ۳ ماده ۱۱ موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

طبق تبصره ۲ نیز در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی الزامی است.

وکلای ملت همچنین با استماع گزارش دیگری از کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و دولت جمهوری لیتوانی، ماده واحده این لایحه مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده را به تصویب رسانده و اجازه مبادله اسناد را آن صادر کردند.

طبق تبصره این ماده، در اجرای مواد ۶ و ۸ این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی الزامی است.