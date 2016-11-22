آغاز برنامه های همکاری علمی دانشگاهی با چین و اندونزی

حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبح امروز یک هیات بلند پایه از دانشگاه جاکارتا اندونزی وارد ایران می شود، کشور اندونزی با ۲۶۰ میلیون مسلمان بزرگترین کشور مسلمان دنیا است و ارتباط علمی با دانشگاه های کشور اندونزی برای ما حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: این هیات از دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی و برخی دیگر از دانشگاه ها که برنامه ریزی شده، بازدید خواهند داشت.

سالار آملی افزود: همچنین یک هیات بلند پایه از وزارت آموزش چین ایران هستند که امروز بعد ازظهر با قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل دیدار خواهد داشت.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل یادآور شد: وزارت آموزش چین حدود ۲۰۰ میلیون دانشجو و دانش آموز را پوشش می دهد یکی از بزرگترین وزارتخانه ها در سطح دنیا است و با توجه به اهمیت راهبردی کشور چین برای ما، امروز بستر همکاری های دوجانبه علمی آموزشی تا اندازه ای برنامه ریزی می شود.