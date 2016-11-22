تلاش آمریکا برای جبران عقب ماندگی در دنیای ابررایانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کامپیوترورلد، ساخت هر یک از این ابررایانه ها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت و تولید آنها از سال ۲۰۱۹ آغاز می شود.

این ابررایانه ها در سال ۲۰۲۳ برای استفاده آماده خواهند بود و البته ممکن است آماده سازی نهایی یکی از آنها تا یک سال بعد هم به طول بیانجامد. وزارت انرژی ایالات متحده متولی تولید این محصولات است.

تصمیم گیری در این زمینه در دولت اوباما صورت گرفته و هنوز مشخص نیست آیا دولت ترامپ با صرف چنین هزینه ای برای تولید ابررایانه های مذکور موافقت خواهد کرد یا خیر.

ترامپ در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به این موضوع توجه خاصی نداشت و برخی اظهارات وی مانند بی توجهی به تغییرات خطرناک زیست محیطی فعالان عرصه فناوری را نگران کرده است.

وزارت انرژی آمریکا هدف از تولید ابررایانه های جدید را افزایش توان رقابت اقتصادی ایالات متحده و همین طور تسهیل تحقیقات پیچیده علمی، پزشکی، دفاعی، هوش مصنوعی و ... اعلام کرده است.

در سال جاری میلادی ۱۵۰ میلیون دلار بودجه برای طراحی نرم افزارهای مرتبط با این ابررایانه و پردازنده های حافظه آن در نظر گرفته شده است.

در همین حال چین هم قصد دارد یک ابررایانه قدرتمند جدید را تا سال ۲۰۲۰ تولید کند و لذا آمریکا امیدوار است بتواند ابررایانه ای با توان پردازش بالاتر در مقایسه با رقیب چینی عرضه کند.

ابررایانه های جدید از توان پردازش چند اگزافلاپ (exaflop) برخوردار هستند. هر اگزافلاپ برابر با ۱۰۰۰ پتافلاپ است و هر پتافلاپ واحدی برای اندازه گیری سرعت پردازش است که برابر با یک هزار میلیون (۱۰ به توان ۱۵) عملیات محاسباتی در ثانیه است.

ابررایانه های اگزافلاپ ۵۰ برابر سریع تر از ابررایانه های پتافلاپ فعلی قادر به حل مسائل ریاضی و مشکلات طرح شده هستند.