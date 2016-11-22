انوشیروانی سرمربی تیم ملی وزنه برداری دانشجویان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی طی حکمی سجاد انوشیروانی سرمربی تیم وزنه بردای کشورمان در بازیهای المپیک برزیل را به عنوان سرمربی تیم وزنه برداری دانشجویان در یونیورسیاد سال ۲۰۱۷ منصوب کرد.

انوشیروانی که دانشجوی دکترای تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی است بعد از دریافت حکم انتصاب به عنوان سرمربی تیم دانشجویان در نشستی با مسئولان فدراسیون به بررسی وضعیت این رقابتها، برنامه ریزی برای برپایی اردوها و مسابقات تدارکاتی پرداخت.

بیست و نهمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان مرداد ماه سال آینده در کشور تایوان برگزار می شود که اولین اردوی انتخابی تیم وزنه برداری دانشجویان نیز نیمه آذرماه سال جاری در تهران آغاز خواهد شد.