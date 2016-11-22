ایستگاه ثابت شبکه جامع شمیم در مازندران راه اندازی شد

محمدحسن بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از اهداف مهم سازمان ثبتاسناد و املاک را تثبیت صحیح املاک در سراسر کشور دانست و گفت: شبکه شمیم با استفاده از روشهای RTK—PPK و استاتیک در نقشهبرداری و تعیین موقعیتهای دقیق استفاده میکند که دقت آن در شرایط مناسب به 2/5 سانتیمترمی رسد، شمیم نمونهای از شبکههای GNSS است که با استفاده از آن نقشهبردار با داشتن فقط یک ست دستگاه میتواند مختصات دقیق را در سیستم مختصات جهانی داشته باشد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر شش ایستگاه ثابت شمیم با نصب آنتن و دستگاه گیرنده دائم تعیین موقعیت ماهوارهای در واحدهای ثبتی ساری، رامسر، کلاردشت، نور، سوادکوه شمالی و گلوگاه راهاندازی شد که علاوه بر استان مازندران میتواند استانهای تهران، گیلان، گلستان، سمنان، البرز و قزوین را تحت پوشش قرار دهد.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک تصریح کرد: برای نقشهبرداری به روش فوق 16 دستگاه ROVER به واحدهای ثبتی تابعه تحویل و آموزشهای لازم توسط کارشناسان کاداستر به کاربران سیستم شمیم داده شد. وی افزود در مواقع بحرانی نظیر سیل، زلزله و جنگ و با از بین رفتن حدفاصل در پلاکها با استفاده از این سیستم میتوان مجدداً آنها را احیا کرد که این موضوع از مزیتهای مهم شبکه شمیم است.
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