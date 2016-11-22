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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴

تحولات فلسطین؛

یورش صهیونیستها به رام‌الله/وقوع درگیری شدید با فلسطینیان

یورش صهیونیستها به رام‌الله/وقوع درگیری شدید با فلسطینیان

نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه «الجلزون» در شهر رام الله یورش بردند که به دنبال آن درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، صهیونیست ها به اردوگاه الجلزون واقع در شهر رام الله در کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال این حمله، درگیری شدیدی میان صهیونیستها و شهروندان فلسطینی ساکن اردوگاه الجلزون درگرفت.

نظامیان صهیونیست از گاز اشک آور و گلوله های جنگی علیه فلسطینیان استفاده کردند.

طبق اعلام شاهدان عینی، در جریان این درگیری، شماری از شهروندان فلسطینی توسط صهیونیستها بازداشت شدند.

کد مطلب 3830761

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