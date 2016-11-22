همایش هم اندیشی موسسات مردم نهاد مرتبط با هلال در ساری آغاز شد

مجتبی اکبری مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، اهداف برگزاری این همایش را "طراحی الگویی سازنده برای جلب مشارکتهای هر چه بیشتر سازمانهای مردمنهاد در راستای پیشبرد اهداف جمعیت"، "ترویج همکاریهای شبکهای و تخصصی بین سازمانهای مردمنهاد و جمعیت هلالاحمر"، "تبادل اطلاعات با نمایندگان سمنها برای بهبود عملکرد و تقویت همکاری فیمابین با جمعیت و بسترسازی مناسب جهت توانمندسازی" و "همافزایی سمنها در راستای جلب مشارکتهای آنان" عنوان کرد.
اکبری افزود: در این همایش موضوعات مهمی چون "همافزایی منابع داوطلبی"، "توانمندسازی و کارآفرینی"، "آسیبهای اجتماعی" و محرومیتزدایی" در قالب چهار کارگاه "تخصصی موردبحث و بررسی قرار میگیرد.
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