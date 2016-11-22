به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی طی روزهای ۸ تا ۱۷ آذرماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۱- افشین بیابانگرد (اردبیل)
۲- پرهام قنبری (فارس)
۳- برومند اصلان (لرستان)
۴- افشین اسلامی (مازندران)
۵- یوسف قادریان (البرز)
۶- کیوان رضایی (فارس)
۷- مهدی محمدعلی پور (اردبیل)
۸- پژمان پشتام (تهران)
۹- مهدی فلاح (تهران)
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: فرهاد اسماعیل نژاد، مهرزاد اسفندیاری فر و داود گیل نیرنگ
سرپرست: محمد دلیریان
رقابتهای جهانی اوزان غیرالمپیکی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار میشود.
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