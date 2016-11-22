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۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۲

در آستانه رقابت‎های جهانی؛

۹ فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

۹ فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در آستانه حضور در رقابتهای جهانی اوزان غیرالمپیکی، ۹ کشتی‌گیر را به اردوی آماده سازی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی طی روزهای ۸ تا ۱۷ آذرماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۱- افشین بیابانگرد (اردبیل)

۲- پرهام قنبری (فارس)

۳- برومند اصلان (لرستان)

۴- افشین اسلامی (مازندران)

۵- یوسف قادریان (البرز)

۶- کیوان رضایی (فارس)

۷- مهدی محمدعلی پور (اردبیل)

۸- پژمان پشتام (تهران)

۹- مهدی فلاح (تهران)

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: فرهاد اسماعیل نژاد، مهرزاد اسفندیاری فر و داود گیل نیرنگ

سرپرست: محمد دلیریان

رقابت‌های جهانی اوزان غیرالمپیکی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 3830764

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