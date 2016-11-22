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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

مدیرکل راهداری استان زنجان عنوان کرد:

تردد بیش از هفت میلیون وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی زنجان

تردد بیش از هفت میلیون وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی زنجان

زنجان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان از ثبت تردد بیش از هفت میلیون و ۸۰۳ هزار و ۱۳۶ وسیله نقلیه در جاده های استان زنجان طی آبان ماه سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه مدیریت بحران در جمع خبرنگاران،گفت: با توجه به کنترل تردد وسایل نقلیه با ۵۸ دستگاه ترددشمار برخط در محورهای بین شهری استان، در آبان ­ماه سال جاری تعداد ۷ میلیون و ۸۰۳ هزار و۱۳۶ تردد وسیله نقلیه ثبت شده ‌است.

دست نشان تصریح کرد : در این مدت تعداد ترددها در جاده­های کشور حدود ۳۸۸ میلیون تردد بود که استان زنجان با این میزان تردد رتبه ۱۷  کشور را دارد.

وی تصریح کرد : ۲۶ درصد از کل تردد وسایل نقلیه به وسایل نقلیه سنگین اختصاص داشته است در حالی که میانگین کشوری ۱۷درصد بود و استان زنجان در رتبه هشتم کشور از حیث درصد تردد وسایل نقلیه سنگین در جاده ­ها قرار دارد. 

دست نشان افزود: میانگین کارکرد دستگاههای ترددشمار در این مدت ۹۹ درصد بوده‌است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان اظهارداشت : بیشترین ترددها  مربوط به آزادراه زنجان-قزوین با ۴۱۳ هزار و ۵۱۵ تردد و محور خرمدره-ابهربا ۳۷۶ هزار و ۹۴

 تردد  و کمترین تردد مربوط به  محور گرماب- زرینه رود با۱۶۲ هزار و ۱۲ تردد بوده است. 

کد مطلب 3830765

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