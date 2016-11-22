تردد بیش از هفت میلیون وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه مدیریت بحران در جمع خبرنگاران،گفت: با توجه به کنترل تردد وسایل نقلیه با ۵۸ دستگاه ترددشمار برخط در محورهای بین شهری استان، در آبان ­ماه سال جاری تعداد ۷ میلیون و ۸۰۳ هزار و۱۳۶ تردد وسیله نقلیه ثبت شده ‌است.

دست نشان تصریح کرد : در این مدت تعداد ترددها در جاده­های کشور حدود ۳۸۸ میلیون تردد بود که استان زنجان با این میزان تردد رتبه ۱۷ کشور را دارد.

وی تصریح کرد : ۲۶ درصد از کل تردد وسایل نقلیه به وسایل نقلیه سنگین اختصاص داشته است در حالی که میانگین کشوری ۱۷درصد بود و استان زنجان در رتبه هشتم کشور از حیث درصد تردد وسایل نقلیه سنگین در جاده ­ها قرار دارد.

دست نشان افزود: میانگین کارکرد دستگاههای ترددشمار در این مدت ۹۹ درصد بوده‌است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان اظهارداشت : بیشترین ترددها مربوط به آزادراه زنجان-قزوین با ۴۱۳ هزار و ۵۱۵ تردد و محور خرمدره-ابهربا ۳۷۶ هزار و ۹۴

تردد و کمترین تردد مربوط به محور گرماب- زرینه رود با۱۶۲ هزار و ۱۲ تردد بوده است.