توسعه و امنیت امروز کشور مدیون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد روز سه شنبه با خانواده جهادگرشهید یدالله علیجانی دیدار کرد.



متقی فرد در این دیدار که مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد نیز حضور داشت با قدردانی از مقام شامخ شهداء و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: خانواده شهدا با ایثار و از خود گذشتگی که از خود نشان دادند، حق بزرگی بر ما دارند.

وی بیان کرد: امروز رشد، توسعه، امنیت و آسایش کشور، حاصل جانفشانی و از خود گذشتگی شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی است.

متقی فرد در ادامه با تجلیل از مقام شامخ شهدای جهاد کشاورزی در دوران دفاع مقدس بر صیانت و پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی تاکید کرد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان قزوین هم در این دیدار با تجلیل از مقام شهدا گفت: یکی از افتخارات جهاد کشاورزی استان تقدیم ۱۹ شهید در دوران دفاع مقدس است.

حجت الاسلام محمود گروسی افزود: جهاد کشاورزی در دوران دفاع مقدس همدوش سایر نیروهای رزمنده توانست از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهاجم دشمن دفاع کند.

جهادگر شهید یدالله علیجانی در سوم آذرماه ۱۳۳۵ در روستای حصار بخش طارم سفلی شهرستان قزوین متولد شد و در اول تیرماه ۱۳۶۳در منطقه قصرشیرین به درجه رفیع شهادت نائل آمد.