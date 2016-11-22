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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۱

هفته یازدهم لیگ برتر؛

تردید استقلالی ها برای استفاده از کاوه رضایی

تردید استقلالی ها برای استفاده از کاوه رضایی

کادر فنی استقلال هنوز برای استفاده از کاوه رضایی در دیدار روز جمعه برابر گسترش فولاد به نتیجه نهایی نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که از یک سو خبر از بهبودی کاوه رضایی مهاجم اول استقلال می‌رسد و گمان می‌رود مصدومیت این بازیکن کاملا برطرف شده باشد، اما استفاده از او در بازی روز جمعه هنوز به صورت کامل مشخص نیست.

درحالی که عنوان کردند مصدومیت این بازیکن به طور کامل برطرف شده و در تمرینات گروهی هم حضور داشته است اما علیرضا منصوریان قصد ندارد روی وی ریسک کند و از ابتدا رضایی را در ترکیب اصلی تیمش به میدان بفرستد.

احتمال حضور کاوه رضایی در لیست 18 نفره استقلال برای بازی این تیم با گسترش زیاد است اما این که این بازیکن از ابتدا در ترکیب تیمش قرار بگیرد هنوز با شک و تردیدهایی همراه است.

کد مطلب 3830776

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