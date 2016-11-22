حمله به مسجد «باقرالعلوم» کابل جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حمله به اماکن مذهبی و مسکونی از جمله شدیدترین جرایم است که در قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع شده و جرم پنداشته می‌شود.

این کمیسیون با بیان اینکه کشتن غیر نظامیان به خاطر داشتن مذهب خاص از جمله جنایات جنگی تلقی می‌شود، اعلام کرد: حملاتی که به طور عمدی غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند، می‌تواند توسط دیوان کیفری بین المللی بررسی شده و عاملان آن توسط این دیوان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنین تاکید کرد که دولت افغانستان باید این قضیه را به طور جدی مورد تحقیق و بررسی قرار دهد و هر چه سریعتر عاملان این حمله را شناسایی و به سزای اعمالشان برساند.

لازم به ذکر است که در حمله انتحاری روز گذشته به عزاداران حسینی در مسجد باقرالعلوم واقع در شهر کابل، ۳۲ نفر شهید و بیش از ۵۰ نفر نیز زخمی شدند.