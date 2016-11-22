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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:

حمله به مسجد «باقرالعلوم» کابل جنایت جنگی است

حمله به مسجد «باقرالعلوم» کابل جنایت جنگی است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حمله انتحاری به شیعیان در مسجد باقرالعلوم واقع در شهر کابل را جنایت جنگی خواند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حمله به اماکن مذهبی و مسکونی از جمله شدیدترین جرایم است که در قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع  شده و جرم پنداشته می‌شود.

این کمیسیون با بیان اینکه کشتن غیر نظامیان به خاطر داشتن مذهب خاص از جمله جنایات جنگی تلقی می‌شود، اعلام کرد: حملاتی که به طور عمدی غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند، می‌تواند توسط دیوان کیفری بین المللی بررسی شده و عاملان آن توسط این دیوان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.

 کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنین تاکید کرد که دولت افغانستان باید این قضیه را به طور جدی مورد تحقیق و بررسی قرار دهد و هر چه سریعتر عاملان این حمله را شناسایی و به سزای اعمالشان برساند.

لازم به ذکر است که در حمله انتحاری روز گذشته به عزاداران حسینی در مسجد باقرالعلوم واقع در شهر کابل، ۳۲ نفر شهید و بیش از ۵۰ نفر نیز زخمی شدند.

کد مطلب 3830780

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