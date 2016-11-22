خبرگزاری مهر، گروه استانها- مجتبی کاور: بیشتر دستگاههای خدمات رسان طی اربعین با استقرار در مرزهای سهگانه در تلاش هستند تا زمینه خدمترسانی به زوار را فراهم کنند و یکی از مهمترین خدمات به زوار بحث خدمات درمانی بود.
امسال بحث ارائه خدمات درمانی از وزارت بهداشت گرفته تا سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، هلالاحمر و بسیج جامعه پزشکی چه در داخل و چه در خارج از مرز در تلاش بود تا بهترین خدمات را به زائران ارائه کنند.
بهرهمندی ۶۰۰ هزار زائر از خدمات پزشکی
مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین گفت: بیشتر بیمانی که در کشور عراق تحت درمان بودن برای ادامه درمان به کشور منتقلشدهاند.
حسین کولیوند در گفتگو با مهر بیان کرد: تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار نفر از زوار در سه مرز مهران، چذابه و شلمچه معاینه و درمان شدهاند.
وی بیان کرد: با توجه موج بازگشت زائران به کشور آغازشده کار اصلی ما شروعشده و در مرزها سهگانه نیز غربالگری چهره به چهره در دستور کارداریم.
رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین بیان داشت: با توجه به اینکه غربالگری همه زوار به خاطر ازدحام جمعیت ممکن است در مواردی دقت صورت نگیرد لذا زوار در صورت داشتن تب و یا بیماریهای تنفسی حتماً به پزشکان ما مراجعه کنند تا در موج بازگشتها شاهد بیماریهای واگیردار در بین خانوادهها و شهرها نباشیم و همکاری زوار برای مقابله با بیماری احتمالی کمک فراوانی به ما میکند.
وی افزود: تاکنون بیش از ۶۰ نفر از بیماران به مرزها منتقل و ازآنجا به بیمارستانهای مهران و ایلام منتقلشده است، حال اگر نیازی به انتقال بیشتر بیماران باشد ما با مشکلی روبرو نیستیم و در این راستا دو فروند اورژانس هوایی هم در اختیارداریم، اما بیماران ما آنقدر نیست که نیازی باشد و ما عمده بیمارانمان را با اتوبوس آمبولانسها به مرز مهران منتقل کردهایم.
وی گفت: خوشبختانه با برنامهریزیهای انجامشده برای طبق روال بوده و بهاندازه کافی پزشک متخصص و کادر پزشکی در پایگاههای بهداشتی مستقر هستند.
کولیوند اظهار داشت: با توجه به اینکه حجم کار در مرزهای سهگانه بسیار بالا است ولی گروه پزشکی بدون معطلی زوار که مراجعه میکنند معاینه و خدمات پزشکی ارائه میدهند.
رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین افزود: سه دانشگاه علوم پزشکی ایلام، خوزستان و آبادان علاوه بر نیروهای خود، ۲۰ هزار نیروی متخصص ،پرستار، بهداشت ، پزشک و آزمایشگاه، ۱۴هزار نیروی فوریتهای پزشکی در قالب دو هزار پایگاه در حالت آمادهباش هستند.
۴۰ اتوبوس مجهز به امکانات بیمارستان صحرایی
وی گفت: با توجه به اینکه فاصله پایگاههای امدادی بین ۴۰تا ۶۰کیلومتر است امسال برای خدماتدهی مناسبتر برای حوادث احتمالی در مسیر ایلام به مهران هر پنج کیلومتر، اهواز به چذابه هر پنج کیلومتر و از چذابه به شلمچه هر سه کیلومتر یک پایگاه اورژانس استقراریافتهاند.
کولیوند عنوان کرد: تعداد ۴۰ اتوبوس آمبولانس مجهز به بیمارستان صحرایی شدهاند و در سه مرز چذابه، مهران و شلمچه هشت بیمارستان صحرایی احداثشده است.
وی بیان کرد: با توجه به ایجاد بیمارستانهای صحرایی برای پشتیبانی نیز بیمارستان مای های کمکی در این استانها دیدهشده و امسال خدمات نسبت به سال گذشته بین سه تا پنج برابر افزایشیافته است
و در خصوص شرایط خدماتدهی پزشکی و درمانی در کشور عراق گفت: با هماهنگیهای که صورت گرفته بود در داخل کشور عراق جمعیت هلالاحمر برای خدماتدهی مستقرشده است ولی برای خدمترسانی بیشتر نیز تعداد ۱۰۰ نفر از تکنسینهای فوریتهای پزشکی در عراق مستقرشدهاند.
رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین بیان داشت با هماهنگیهای صورت گرفته با کشور عراق متخصصین جراحی مغر اعصاب، جراح عمومی ، زنان و زایمان، طب اورژانس ،متخصص داخلی، بیهوشی و ارتوپد در بیمارستان امام حسین(ع) در کربلا مستقر به بیماران خدمات درمانی ارائه می هند.
وی اظهار داشت: خوشبختانه امسال علاوه بر تأمین دارو در مرزهای سهگانه فرآوردههای خونی نیز بهاندازه کافی دیده شد است و در بحث دارو هیچگونه کمبودی نداریم.
۵۰۱ پایگاه جمعیت هلالاحمر بهصورت آمادهباش است
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کشور گفت: هلالاحمر امسال با تمام ظرفیتها در داخل و خارج از کشور برای امدادرسانی به زوار اربعین پایکار بوده است.
سید امیر محسن ضیائی در گفتگو با مهر بیان کرد: دو هزار نیرو در داخل خاک کشور عراق کار امداد و نجات را انجام میدهند و به همین منظور ۶۰ تن دارو نیز به این کشور ارسالشده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کشور با اشاره به اینکه نزدیک به هفت هزار نیرو در داخل کشور نیز کار امداد سازی را انجام میدهند، افزود: طی این مدت بیش از ۲۰۰ هزار مورد خدمات سرپایی به زائران ارائهشده است.
وی گفت: برای ۱۹ نفر امداد هوایی انجامشده و هماکنون ۲۳ بالگرد در نقاط مختلف آماده خدماترسانی به زائران اربعین در مرزهای سهگانه هستند.
ضیائی افزود: ۳۰ آمبولانس در داخل کشور و ۳۰ آمبولانس در خاک عراق برای امدادرسانی از سوی هلالاحمر استقراریافته است.
وی تصریح کرد: در خاک عراق در ۱۶ نقطه مقر داریم که بهصورت مستقیم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را بر عهده دارد و بهطورکلی ۵۰۱ پایگاه جمعیت هلالاحمر بهصورت آمادهباش است.
جراحی ۲۵۰ زائر در مهران
رئیس مرکز مدیرت فوریتهای پزشکی استان ایلام گفت: ارائه خدمات پزشکی شبانهروزی تا برگشت زائران در مرز مهران ارائه میشود.
صید نورعلی مرادی در گفتگو با مهر بیان داشت: خدمات پزشکی از ۱۰ روز قبل از اربعین آغازشده و تا ۱۰ روز بعد از اربعین نیز ادامه دارد و برای خدماتدهی به زوار یک هزار و ۲۰۰ نفر کادر استقراریافته است.
وی اظهار داشت: در راستای خدماتدهی به زوار ۱۵۰ دستگاه آمبولانس، ۱۱ اتوبوس آمبولانس و۱۱موتور آمبولانس در مرز استقراریافته است.
رئیس مرکز مدیرت و فوریتهای پزشکی استان ایلام گفت: یک بیمارستان صحرایی ۵۰ تخت خوابی با ۴۰ متخصص نیز در مهران در پایانه مرزی ایجادشده است.
علی مرادی تصریح کرد: تاکنون ۵۰ هزار ویزیت، ۲۰ هزار بازدید بهداشت محیط، توزیع ۵۰ هزار ماسک بین زوار توزیعشده است.
وی افزود: تاکنون ۲۶۰ هزار نفر از خدمات بهداشتی درمانی استفاده کردهاند و در راستای بیماریابی بیش از ۲۰ هزار نفر غربالگری چهره به چهره شدهاند.
رئیس مرکز مدیرت و فوریتهای پزشکی استان ایلام گفت: در این مدت بیش از دو هزار نفر بستری کوتاهمدت، ۲۵۰جراحی، ۱۳۷ مورد اعزام به بیمارستانهای استان و ۷۵ مورد خارج از استان اعزام شدند.
پنج هزار نفر از زوار از خدمات بیمه سلامت بهرهمند شدند
مدیرکل بیمه سلامت ایلام گفت: از شروع خدماترسانی بیمه سلامت تاکنون بیش از پنج هزار نفر از خدمات ویزیت، داروخانه، تزریقات و پانسمان بهرهمند شده و ارائه این خدمات به زائرین تا بازگشت کامل ادامه دارد.
نورالدین رحیمی در گفتگو با مهر بیان کرد: با ایجاد ایستگاه مشترک سلامت و پذیرایی با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ورودی شهر ایلام اقدام به ارائه خدمات پذیرایی و درمانی به زائران اربعین در دستور کار خود داریم.
وی اظهار داشت: این ایستگاه دارای یک پزشک، دو پرستار و یک کارشناس دارویی است که خدمات درمانی به زائران ارائه میدهد.
مدیرکل بیمه سلامت ایلام افزود: با توجه به بازگشت زائران از عتبات عالیات پیشبینی میشود به دلیل تغییرات آب و هوایی دچار بیماری شوند و به همین خاطر افراد بیشتری تحت درمان قرار گیرند بنابراین برای کمکرسانی بیشتر یک گروه کمکی در ایستگاه میدان ارغوان اضافه میشود.
وی تصریح کرد: در این مدت برای ۱۰ نفر از زائرانی که پوشش بیمهای نداشتند کارت بستری صادرشده است.
رحیمی گفت: بهمنظور رعایت نکات ایمنی و جلوگیری از بیماریها هنگام خروج و ورود به کشور ۱۰۰ هزار ماسک بین زائران توزیع شد که این تعداد در روزهای آینده افزایش مییابد.
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