ثبت نام نامزدهای ریاست هیئت فوتبال استان قم آغاز شد

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پایان دوره ۴ ساله ریاست هیئت فوتبال استان قم، اداره کل ورزش و جوانان استان قم در حال فراهم کردن مقدمات برای برگزاری انتخابات این هیئت ورزشی است و ثبت نام از نامزدهای ریاست آغاز شده است.



وی افزود: کریم بهرامی رئیس پیشین هیئت فوتبال استان قم بوده است که دوره حضور وی در این سمت به پایان رسیده است و مجمع انتخاباتی با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان قم و رئیس فدراسیون فوتبال، تعیین کننده رئیس آینده هیئت فوتبال استان قم خواهد بود.



دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: ثبت نام از نامزدهای ریاست این هیئت ورزشی که شرایط لازم را داشته باشند از امروز سه شنبه دوم آذرماه آغاز شد و تا ۱۰ آذرماه ادامه می‌یابد و پس از این زمان، اجازه ثبت نام به داوطلبان داده نخواهد شد.



احمدی بیان داشت: به طور کلی، ساز و کار انتخاب رئیس هر هیئت ورزشی بدین صورت است که پس از ثبت نام نامزدها و بررسی مدارک و احراز صلاحیت، مجمع انتخاباتی با حضور نمایندگان باشگاه‌ها، مربیان، داوران، ورزشکاران و بخش‌های تابعه و آموزش و پرورش برگزار می‌شود و نامزدی که بیشتری رأی را به دست بیاورد به مدت ۴ سال رئیس هیئت خواهد شد.



وی عنوان کرد: تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی، اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی، گواهی عدم سوء پیشینه، ۲ قطعه عکس و سابقه مدیریت فوتبال حداقل به مدت ۳ سال، مدارک و شرایطی است که نامزدهای ریاست باید دارای آن باشند و مدارک را به دفتر هیئت فوتبال استان قم تحویل دهند.



دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: هیئت فوتبال استان قم، دارای بیشترین جمعیت ورزشکار سازمان یافته در قم پس از ورزش همگانی است و سال گذشته حدود ۵۱۰۰ ورزشکار در رشته فوتبال و فوتسال ثبت شدند ضمن این که هیئت فوتبال استان قم بیشترین آمار برگزاری مسابقات و لیگ را در اختیار دارد.