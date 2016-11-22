به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مجوزهای اخذ شده از سوی شورای گسترش و شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور بهمن ماه سال ۱۳۹۵ (نوبت هفدهم) ۱۵ بهمن ماه ۹۵ برگزار می شود.

داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۵ (نوبت هفدهم) می‌توانند جهت شرکت در این آزمون از فردا چهارشنبه ۳ آذر ۹۵ تا شنبه ۱۳ آذر ۹۵ با مراجعه به سایت سازمان سنجش‌ آموزش کشور نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نوبت هفدهم پیام نور، ۱۵ بهمن ۹۵ برگزار شده و نتایج این آزمون به نحوی اعلام خواهد شد که دانشجویان بتوانند از نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تحصیل خود را آغاز کنند.

این آزمون برای حدود یک هزار و ۴۰۰ رشته محل در بیش از ۱۹۰ رشته گرایش و در ۵ گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، یک سوم از ظرفیت مذکور به صورت الکترونیکی و مابقی به صورت آموزشی – پژوهشی بوده و دانشجویان در ۳۱ استان و در ۱۶۵ مرکز دانشجویی، پذیرش خواهند شد.

همچنین دانشجویان می توانند با انتخاب محل آزمون خود، در هر یک از مراکز و واحدهای سراسر کشور و یا مراکز و واحدهای محل سکونت خود، در جلسه آزمون حضور یابند.