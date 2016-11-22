حادثه در محور گرمسار-تهران ۱ کشته برجای گذاشت

احمد سراج در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید جان باختن یک هموطن در این حادثه، گفت: سانحه تصادف در کیلومتر ۱۶گرمسار-تهران در ساعت ۵:۳۰ و همزمان با طلوع آفتاب روز سه شنبه رخ داد که طی آن واژگونی یک خودروی پژوه۴۰۵ به فوت یک سرنشین مرد انجامید.

وی افزود: در این حادثه دو سرنشین مرد دیگر مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

رئیس پلیس راه گرمسار-ایوانکی همچنین گفت: علت این حادثه عدم توجه به جلو و کنترل وسیله نقلیه توسط راننده بوده که متاسفانه این فرد بدون توجه به شرایط جوی و بارش باعث رقم خوردن این حادثه تلخ شد.

سراج همچنین بیان کرد: تردد در محورهای برف گیر علاوه بر احتیاط و توجه به توصیه های پلیس راه و راهداری، همراه داشتن تجهیزات فصل سرما مانند زنجیر چرخ، لباس گرم، اغذیه خشک، اطمینان حاصل کردن از سوخت کافی و همچنین سلامت خودرو را نیز می طلبد که رانندگان می بایست به این موارد توجه داشته باشند.

وی افزود: راکبان خودرو می بایست در شرایط نامساعد جوی شرایط را کاملا سنجیده و از ادامه سفرهای غیر ضروری خود داری کنند تا شاهد این قبیل سوانح تلخ جاده ای نباشیم.

تردد در محور گرمسار-ایوان کی در حال انجام است اما همراه داشتن زنجیر چرخ برای خودرو ها الزامی قلمداد می شود.