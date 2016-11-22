تیم بسکتبال با ویلچر آمل با آمادگی کامل به مصاف فارس می رود

مسعود فلاح درگفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه روز جمعه پنجم آذرماه به مصاف تیم پگاه فارس خواهیم رفت، بیان کرد: تیم بسکتبال با ویلچر شهرداری آمل تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشت و با آمادگی کامل به مصاف تیم پگاه فارس خواهیم رفت.

وی تصریح کرد: نماینده فارس تیم قدرتمندی را راهی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کرده است و قطعاً تیم شهرداری آمل با تمرینات پرفشاری که این هفته پشت سر گذاشت می‌توانیم تیم مقابل را شکست دهیم.

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر شهرداری آمل با اعلام اینکه شهرداری آمل صدرنشین گروه ب لیگ برتر بسکتبال با ویلچر بوده است، افزود: در دور اول مسابقات لیگ برتر به علت اینکه نماینده زنجان مقابل تیم ما قرار نگرفت بازی ۲۰ بر صفر به نفع شهرداری آمل اعلام شد.

فلاح ادامه داد: برخلاف سال گذشته که مورد حمایت اسپانسر قرار نگرفتیم امسال شهرداری و شورای اسلامی شهر آمل به‌خوبی از بسکتبالیست‌های ویلچری این شهر حمایت کردند که جای تقدیر دارد.

وی در پایان گفت: از شهروندان آملی انتظار حمایت از تیم بسکتبال با ویلچر راداریم و امیدواریم در بازی روز جمعه هواداران به سالن بیایند و از تیم شهرداری حمایت کنند.