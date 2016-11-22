علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات نحوه هزینه کرد صدقات دریافتی از مردم، اظهار کرد: ابتدای هر سال با توجه به اولویت نیازهای مددجویان، جدول تسهیم صدقات تدوین و بر اساس آن درآمد حاصل از واریز وجوه نقدی مردم به صندوق های صدقات در هفت بخش مسکن، تحصیل دانشجویان و دانش آموزان، کمک های موردی معیشتی، اشتغال و خودکفایی، جهیزیه، درمان و تسهیلات کارگشایی هزینه می شود.

سالارکیا گفت: سهم صدقات پرداختی مردم البرز در پرداختهای بلاعوض این نهاد به محرومان ، بدون محاسبه تسهیلات اشتغال و کارگشایی حدود ۳۰ درصد است.

وی گفت: مردم البرز ۶۰ میلیارد ریال صدقه طی هفت ماهه سال جاری به کمیته امداد البرز پرداخت کرده اند که از این مبلغ، رقم ۱۷ میلیارد ریال معادل ۲۸ درصد صرف خرید، ساخت، تعمیر و اجاره مسکن مددجویان و حدود ۱۱ میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد در بخش پرداخت کمک های موردی معیشتی به خانواده های تحت حمایت هزینه شده است.

سالارکیا خاطر نشان کرد: کمک به امر تحصیل دانشجویان و دانش آموزان با ۱۵ درصد، اشتغال و خودکفایی با ۱۴ درصد، جهیزیه با ۱۲ درصد، تسهیلات کارگشایی با ۷ درصد و درمان نیز سهمی ۶ درصدی از صدقه مردم را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل کمیته امداد البرز با بیان اینکه مردم بخشی از صدقات خود را به سایر موسسات خیریه و مساجد پرداخت می کنند، گفت: صدقات مردم البرز از طریق ۲۱۶ هزار صندوق بزرگ معابر، متوسط ادارات و مراکز تجاری و کوچک خانگی جمع آوری شده بر اساس تسهیم انجام شده بین مددجویان توزیع شده است.

وی افزود: این اداره کل به منظور یاری رساندن به اقشار محروم، طرح های متنوعی را در جهت فقرزدایی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در امور دستگیری از نیازمندان با رویکرد اعتماد سازی به مرحله اجرا در آورده است و در بین این طرح ها صدقات، اکرام و محسنین از جهت مشارکت مردم سهم بیشتری دارند.

سالارکیا تصریح کرد: این نهاد پرداخت الکترونیکی صدقات و تشویق نیکوکاران به شرکت در طرح های اکرام و محسنین حمایت از ایتام و فرزندان خانواده های نیازمند، زکات واجب و مستحبی، طرح شفاء و حمایت از بیماران نیازمند، طرح رضوان، کمک به خانه دار شدن محرومان فاقد مسکن، طرح کوثر کمک به تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند را با جدیت پیگیری می کند.

مدیرکل کمیته امداد البرز ادامه داد: آسیب های مرتبط در بخش صدقات مانند سرقت از صندوق های معابر با اتخاذ تدابیر لازم با ایمن سازی و حرکت به سمت پرداخت الکترونیکی صدقات در حال برطرف شدن است.

وی تاکید کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) البرز، با تحت حمایت قرار دادن حدود ۳۷ هزار نیازمند بصورت دائم و ارائه خدمت موردی و مقطعی به نیازمندان مراجعه کننده به دفاتر این نهاد در شهرهای استان، با استفاده از منابع دولتی و کمک های مردمی امر خدمت رسانی به محرومان را برعهده دارد.