خبرگزاری مهر، گروه استانها – مریم یاوری: همه جا هستند، شهر و روستا، باغ و بازار، خانه و ویرانه بالا و پایین شهر هم برایشان فرقی ندارد. برایشان فرقی ندارد در کدام کشور نیز باشند چرا که هم در خیابانهای نیویورک دیده میشوند و هم در دورافتادهترین روستاها در آفریقای جنوبی در شهرها و روستاهای ایران نیز از حضور این موجودات در امان نماندهاند.
آسیاب معدهشان نیز همه چیز را خورد میکند و در خورد و خوارک نیز با محیط سازگاری دارند چراکه از تار و پود فرش و لباس گرفته تا پی منازل مسکونی، ریشه گیاهان و پنیر و گوشت و پسماندهای خشک و تر را میخورند و روز به روز به عرض و طول آنها نیز افزوده میشود به گونهای در بسیاری از موارد تشخیص موش و گربههای امروزی از یکدیگر دشوار شده است.
اما این روزها مسئولان از فست فود خور شدن این موجودات موذی سخن به میان میآورند و بر این باورند که این موجودات در اطراف فروشگاههای عرضه کننده فست فود بیش از دیگر نواحی شهری دیده میشوند.
سرعت تکثیر آنها نیز بین همگان زبانزد است و از سویی دیگر نیز سرعت تردد آنها در شهرها را باید با دستگاههای زمانسنج در دوی ماراتن سنجید و به جرات میتوان گفت که سرعت برخی از آنها را باید در گینس ثبت کرد.
شهر اصفهان نیز از حضور این حیوانات مرموز بینصیب نمانده و علیرغم فعالیتهای شبانهروزی شهرداری برای تمیزی شهر همواره شاهد حضور آنها در سطح شهر و در جویهای آب و مادیها، روی پلها و بعضاً در بافتهای فرسوده هستیم به گونهای که برخی از شهروندان بر این باورند که باید حضور موشها در شهر را بپذیرند و حضور آنها را به رسمیت بشناسند.
موشهایی که عامل سقوط درختان چهارباغ شدهاند
در این راستا محمد اطبایی، یکی از مغازهداران خیابان چهارباغ عباسی که این روزها از حضور موشها در جوی آب و مادیهای خیابان تاریخی چهارباغ ناراضی است به خبرنگار مهر میگوید: تردد موشها در این خیابان چهره شهر را برای شهروندان و همچنین گردشگران زشت کرده و ضروری است که برای رفع این مشکل چارهای اندیشیده شود.
میتوان گفت یکی از دلایل سقوط درختان در هنگام باد و توفان خالی شدن تنه آن ها توسط موشهاست چرا که ریشه و درون تنه را جویده و درختان را سست کرده است که نمونه آن را تاکنون در خیابان چهارباغ اصفهان شاهد بودهایم
او که معتقد است شهرداری در خصوص مبارزه با موشها عملکرد نسبتاً خوبی دارد، میافزاید: این در حالی است که رفتار نادرست شهروندان و همچنین همکاران ما در فروشگاههای مواد غذایی عملکرد شهرداری را تحت الشعاع قرار میدهد.
این شهروند اصفهانی با اشاره به اینکه موشهای شهر اصفهان بعضاً در تنه درختان رخنه کرده و آنها را از درون خالی کردهاند، میافزاید: میتوان گفت یکی از دلایل سقوط درختان در هنگام باد و توفان خالی شدن تنه توسط موشهاست چرا که ریشه و درون تنه درختان را جویده و آنها را سست کرده است که نمونه آن را تاکنون در خیابان چهارباغ اصفهان شاهد بودهایم.
موشهای اصفهان نژاد نروژی دارند
اما در این راستا غلام رضا ساکتی، رئیس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان در گفتوگو با خبرنگار مهر که معتقد است با افزایش تعداد حیوانات موذی در اصفهان روبرو نیستیم، میگوید: در حال حاضر در شهر اصفهان با دو نوع موش قهوهای و موش نروژی روبرو هستیم که بخش عظیمی از جمعیت موشهای اصفهان را نژاد نروژی تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه ۱۵ اکیپ در ۱۵ منطقه شهرداری اصفهان فرآیند مبارزه با حیوانات موذی و به ویژه موشها را دنبال میکند، اضافه میکند: این اکیپها حداقل سالی چهار مرحله مبارزه با موشها را با توجه به شرایط مورد نیاز انجام میدهند.
رئیس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه برای کنترل افزایش تعداد موشها و دیگر حیوانات موذی در شهر اصفهان روشهای بیولوژیکی، شیمیایی و مکانیکی را در دستور کار داریم، اظهار میکند: این سه مرحله در شهر اصفهان اجرایی و سعی بر آن شده است تا برای از بین بردن موشها از سم کمترین استفاده را داشته باشیم.
وی با اشاره به کم کردن یک هزار و ۳۰۰ کیلوگرم سم از میزان سم مصرفی برای از بین بردن موشها در اصفهان ادامه میدهد: همچنین تلاش شده سمهایی که برای مقابله با موش استفاده میشود بیشترین سازگاری را با محیط زیست داشته باشند.
ساکتی با تاکید بر اینکه چنانچه در ساماندهی موشها کوتاهی شود این موجودات به سرعت تولید مثل کرده و به تعداد آنها افزوده میشود، اضافه میکند: از این رو ما در سطح شهر اصفهان تمام توان خود را برای حذف سه نیاز اصلی این موجودات یعنی آب، غذا و سرپناه را در دستور کار قرار دادهایم و این در حالی است که به افزایش همکاری شهروندان در این زمینه نیازمندیم.
مردم همکاری نکنند نمیتوان به صفر رساندن موشها در اصفهان امیدوار بود
وی ارائه آموزشهای چهره به چهره به کسبه اصفهان را از دیگر اقدامات شهرداری در حوزه مقابله با موشها عنوان میکند و میافزاید: تا مادامی که شهروندان و کسبه همکاری لازم را با شهرداری نداشته باشند نمیتوان به صفر رساندن تعداد موشها در شهر امیدوار بود.
۶۷۷ خیابان آلوده به موش در شهر اصفهان شناسایی شده است که در ۳۵۹ عدد از این خیابانها اصلاح ساختاری انجام شده است
رئیس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان تغییر زمانبندی آبیاری سبزهها و درختان، مبارزه مکانیکی و استفاده از تلههای فلزی، زنده گیری و استفاده از چسب را از جمله اقدامات فیزیکی مبارزه با موشها در اصفهان عنوان میکند و میگوید: همچنین در استفاده از سم نیز با روشهای پفکی، کیکی، واکس بلوک، پلت و .. با توجه به نوع خوراک قالب موش استفاده میشود.
وی همچنین به تدوین نقشه پراکندگی موشها در شهر اصفهان اشاره میکند و ادامه میدهد: از این رو مبارزه با موشها بر اساس این نقشه انجام و تا پاکسازی کامل محیط ادامه مییابد.
ساکتی در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از نقاط شهری اصلاح ساختاری برای مبارزه با موشها انجام شده است، بیان میکند: همچنین ۶۷۷ خیابان آلوده به موش در شهر اصفهان شناسایی شده است که در ۳۵۹ عدد از این خیابانها اصلاح ساختاری انجام شده است.
کاهش ۵۱۴ عدد کلنی موشها در شش ماه امسال
وی با اشاره به اینکه در شش ماه اول سال جاری یک هزار و ۸۴۶ کلنی موش شناسایی شده است، میگوید: برای این تعداد کلنی موش در شش ماهه نخست امسال ۱۱ هزار و ۲۲۳ طعمه موش در سطح شهر اصفهان قرار داده شده و در نهایت منجر به کاهش ۵۱۴ عدد کلنی موش در سال جاری نسبت به سال گذشته شده است.
رئیس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان اضافه میکند: در مبارزه با موشها در شش ماهه امسال یک هزار و ۴۶۳ لاشه موش جمع آوری شده است.
وی اعتبار تخصیص یافته برای مبارزه با موشها در سال جاری از سوی شهرداری اصفهان را ۵۰۰ میلیون تومان عنوان میکند و میافزاید: برنامه ما در حوزه مبارزه با موشها در حال حاضر کنترل افزایش و کاهش تعداد آنها در اصفهان است.
ساکتی که معتقد است از بین بردن همه موشها در واقع صدمه وارد کردن به محیط زیست است، ادامه میدهد: این در حالی است که با تغییرات اقلیمی و همچنین خشکسالیهای موجود و به ویژه خشکی رودخانه زاینده رود با افزایش تعداد این حیوانات موذی در سطح شهر اصفهان روبرو شدهایم.
مهاجرت موشها از جوی و مادیها به بافت مسکونی فرسوده
اما مهدی رفیعی، مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر در شهر اصفهان در حوزه مبارزه با حیوانات موذی و به ویژه موشها اقدامات نسبتاً مناسبی در حال انجام است، میگوید: این اقدامات باعث شده است که موشها در لانه گزینی دقت بیشتری بکار برده و کمتر از گذشته نسبت به لانه گزینی در جویها و مادیها اقدام کنند.
وی که معتقد است در حال حاضر بیشتر موشهای شهر اصفهان در بافتهای تاریخی و فرسوده لانه گزینی میکنند، ادامه میدهد: از این رو تعداد این حیوانات در بافتهای فرسوده شهر و به ویژه مناطق یک و سه شهرداری اصفهان رو به افزایش است.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه شهروندان باید در خصوص از بین بردن پناهگاه و لانه گزینی موشها در منازل مسکونی توجه داشته باشند، میافزاید: همچنین شهروندان در خصوص زمان قرار دادن زبالهها از بیرون از منزل و ریختن زیاله در بین شمشاد و جویهای آب خودداری کنند چرا که این امر زمینه ساز افزایش موشها در شهر میشود.
وی با اشاره به اینکه مرکز بهداشت محیط استان اصفهان بر روی اقدامات شهرداری در راستای مبارزه با موشها نظارت و کنترل لازم را دارد، ادامه میدهد: ما بر اساس شکایات شهروندان نیز پیگیریهای لازم در این راستا را انجام میدهیم.
موش پارازیت مشکل ساز در شهر اصفهان است
رفیعی که معتقد است نزدیک بودن اصفهان به مناطق کویری نیز یکی از عوامل افزایش تعداد موشها در اصفهان است، اظهار میکند: تلاش ما در راستای کاهش تعداد موشها در شهر است چراکه موش پارازیت مشکل ساز در شهر اصفهان است.
وی با اشاره به اینکه طاعون و سالک یکی از اصلیترین بیماریهای ناشی از وجود حیوانات موذی همچون حشرات و جوندگان است، میافزاید: در این زمینه به صورت موردی گزارشاتی را داشته ایم که در حال حاضر آمار آن در دسترس نیست.
خطر افزایش موشها در شرق اصفهان
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان که معتقد است در صورت هر گونه بی توجهی و تکثیر موشها در اصفهان با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد، اضافه میکند: از این رو میتوان به احتمال وجود خطر در مناطق شرقی اصفهان اشاره کرد چرا که در مناطقی مانند گردنه زینل که محل دفن نخالههای ساختمانی است در آینده نزدیک با افزایش تعداد موشها روبرو خواهیم شد.
وی ادامه میدهد: همچنین ساماندهی پسماندهای تر شهری نیز در امر کاهش موشها در شهر ضروری است.
در این راستا باید توجه داشته باشیم که مبارزه تاثیرگذار برای کاهش موشها و کنترل از افزایش این جوندگان موذی که عامل مشترک بسیاری از بیماریها هستند امری لازمالاجراست که در صورت هر گونه بیتوجهی از سوی مسئولان و شهروندان در آیندهای نزدیک دچار مشکلات حادتری در این زمینه خواهیم بود.
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