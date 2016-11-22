چهاردهمین شماره نشریه فرهنگ امروز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره چهاردهم نشریه فرهنگ امروز با تصویری از توماس هابز بر روی جلد خود منتشر شد. پرونده اندیشه شماره ۱۴ فرهنگ امروز به اندیشه سیاسی توماس هابز اختصاص دارد. پرونده ای که با توجه به سه کتاب لویاتان، بهیموت و شهروند در پی یافتن این پرسش است: توجه دوباره به اندیشه سیاسی هابز تحت تاثیر چه شرایطی رخ می دهد؟ خوانندگان مجله می توانند پاسخ این پرسش را ازبان و قلم کمال پولادی، فرهنگ رجایی، موسی اکرمی، الویشس مارتینیچ(استاد دانشگاه تگزاس و هابزپژوه) و ریچارد ولین (استاد تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه سیتی نیویورک) بخوانند. همچنین سردبیر نشریه سرمقاله خود را با عنوان «نسخه‌پیچی از روی دست هابز» به همین موضوع اختصاص داده است. اما در کنار همه این مطالب شاید برای علاقه مندان به هابز جالب باشد که بدانند که می‌توانند در کنار کتاب بهیموت که به‌تازگی وارد بازار نشر شده است فصل نخست کتاب شهروند هابز را با ترجمه موسی اکرمی را هم در شماره ۱۴ نشریه فرهنگ امروز به زبان فارسی بخوانند.

پرونده تاریخ این شماره فرهنگ امروز همچون گذشته در پرداختن به مسایل نظری و آسیب های علم تاریخ موضوع خود را به یکی از ژانرهای تاریخ نگاری یعنی تاریخ نگاری عامه پسند اختصاص داده و تلاش کرده است ضمن پرداختن به چیستی تاریخ عامه پسند و تفاوت آن با تاریخ نگاری آکادمیک مواجهه مورخان ایرانی را با این نوع تاریخ نگاری بررسی کند. جایگاه ادبیات عامیانه در علم تاریخ، بررسی رمان های تاریخی، نسبت جامعه زمان و تخیل از موضوعات این پرونده است که با همکاری زهیر صیامیان، بهرنگ ذوالفقاری، حبیب الله اسماعیلی، حسن باستانی راد و ... مورد مداقه قرار گرفته است. همچنین در گفتگویی پرچالش با اسماعیل جمشیدی و خسرو معتضد نمونه‌های تاریخ نگاری عامه پسند درایران مورد نقد قرار گرفت.

فرهنگ امروز در بخش سینما در پی پاسخ به یک سوال خطیر است: ابزار سینما تا چه اندازه می‌تواند در جهت بازنمایی مفهومی فلسفی – تاریخی به نام پرولتاریا که غالبا با فیگور طبقه کارگر صنعتی یا دهقانی حس می‌شود پیشروی کند و موفق باشد؟ در پاسخ به این پرسش سینمای پازولینی، سینمای ژیگا ورتوف، مفهوم سینمای سوم، علت بی‌سرانجامی فیلم آیزنشتاین در باب سرمایه کارل مارکس و دیگر موضوعات و مفاهیم سینمایی به قلم روبرت صافاریان، آریو کیانوش، مهدی ملک و .... بررسی شد. همچنین در این پرونده دو گفت‌وگوهایی با مجید برزگر و بنجامین نویس انجام شده است. نویس در این مصاحبه در باب بازنمایی های ممکن در سینما از مفهوم پرولتاریا سخن می گوید و برزگر در باب بازنمایی نحوه زیست طبقه کارگر و بخش در حاشیه مانده جامعه.

فرهنگ امروز در این شماره بخش حرفه مترجم را اختصاص داد به گفت‌وگو یی با حسینعلی نوذری اختصاص دارد. و همین طور در بخش آموزه این شماره هم خوانندگان فرهنگ امروز می‌توانند گفت‌وگوی اختصاصی این مجله با فردریک جیمسون را بخوانند و گفت‌وگویی که در آن به کنش و واکنش دولت آمریکا و روشنفکران سیاسی چپ پرداخته شده است.

فرهنگ امروز در بخش پیشخوان خود و با توجه به معضل کتاب خوانی در ایران فرهنگ امروز در پرونده ای با عنوان نبض کُند خواندنتلاش کرده است ضمن بررسی تاریخی و فلسفی مساله خواندن در ایران، علت سرانه پایین مطالعه و کم و زیاد شدن های گاه به گاه آن را از دیدگاه‌های گوناگونی بررسی کند. در این پرونده سیاوش جمادی، نعمت الله فاضلی، محمد خندان ، روح الله کریمی، محمدمهدی اردبیلی و ... با فرهنگ امروز همکاری کرده‌اند.

اما در نهایت بخش بازتاب و گزارش این ماه جالب توجه است. در بخش گزارش به نقد سیستم آموزش عالی در ایران از چند جنبه پرداخته شده است. آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی، تصمیمات آموزشی جدید دانشگاه آزاد که هر چه بیشتر به پولی شدن دانشگاه کمک می‌کند موضوعات اصلی این بخش را تشکیل. ظاهرا شماره ۱۳ نشریه فرهنگ امروز واکنش بسیاری را از سوی خوانندگان به همراه داشت چراکه چندین بازتاب را به همراه داشته است. سامان قاسمی نقدی به پرونده ایران شناسی وارد دانسته و به دفاع از رشته ایرانشناسی پرداخته است. در کنار این مطلب پاسخ دکتر حاتم قادری به نقد پیشین دکتر جواد طباطبایی هم انتشار یافته است و البته در کنار آن پاسخ دکتر طباطبایی به ایشان جالب توجه تر.

شماره چهاردهم نشریه فرهنگ امروز به مدیرمسئولی امیرابراهیم رسولی و سردبیری بهزاد جامه‌بزرگ در ۱۸۰ صفحه با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.