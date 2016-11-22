لحظات جالب دو ستاره در یک رستوران/ «گریزمان» گفت از من متنفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، «کریستیانو رونالدو» مهاجم تیم فوتبال رئال مادرید و «آنتوان گریزمان» از اتلتیکو مادرید دو تن از نامزدهای دریافت توپ طلای سال ۲۰۱۶ هستند.

رونالدو در فینال مسابقات یورو ۲۰۱۶ به همراه تیم ملی پرتغال موفق شدند تا فرانسه را در خاک خودش شسکت دهند و عنوان قهرمانی یورو را کسب کنند. وی بعد از این مسابقات مهاجم تیم ملی فرانسه را در رستورانی ملاقات کرد و اتفاق جالبی بین آنها افتاد.

رونالدو به «فرانس فوتبال» گفت: خنده دار است، زیرا کمی بعد از فینال مسابقات یورو، زمانیکه برای تعطیلات در میامی بودم، آنتوان گریزمان را در رستورانی ملاقات کردم، در حالیکه با نامزدش به صرف شام مشغول بود. به سمت میز من آمد و با لبخندی شیطنت آمیز گفت: کریستیانو، از تو متنفرم!

رونالدو درباره آن فینال، گفت: می دانستم که آرامش کلید هر چیزی است. در جایی که محبوب نبودیم، تجربه بزرگی را سپری می کردیم. زمانی که برای گرم کردن به زمین وارد شدیم، حس کردم که فرانسوی ها بیش از حد آرام و مطمئن به نظر می رسند. آنها به شدت در حال خندیدن بودند. شما حق دارید که قبل از بازی بخندید اما همه آنها به نظر خیلی خوشحال می آمدند. فرانسوی ها فکر می کردند که به راحتی برنده می شوند، حداقل ما اینطور برداشت کردیم.

رونالدو در نیمه دوم این بازی مصدوم شد و نتوانست تا انتهای بازی در زمین باشد، اما نهایتاً جام قهرمانی را بالای سر برد. با این حال از دست دادن فینال یورو چیزی نیست که این مهاجم آن را به این زودی فراموش کند.

مرد پرتغالی افزود: به رختکن برگشتم و دکتر تیم فوراً تشخیص داد که مصدوم شده ام. داشتم گریه می کردم زیرا فکر می کردم مصدومیتم جدی است اما دکتر به من قوت قلب داد. با این حال، همچنان به گریه کردن ادامه دادم.