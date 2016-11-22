اقتصاد مقاومتی جامانده در پوسترها و گزارش ها/درست عمل نکرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در دیدار با جمعی از بسیجیان و طلاب استان اظهار کرد: اسلام نسخه شفابخش است اما این با ادعا و شعار نمی شود.

وی با بیان اینکه واقعیت اسلام چه از نظر فردی، خانوادگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی اگر درست پیاده شود موفق خواهیم بود، بیان کرد: هرجایی که به مشکل می خوریم به دلیل این است که به شعار و ادعا اکتفا کرده ایم و این نه تنها شفا نیست بلکه درد بالای درد است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه قوام دنیا و آخرت بر این است که هر کس به آنچه می داند عمل کند، عنوان داشت: امسال نیز از سوی مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده و در این زمینه گزارش ها، کتاب ها و پوسترهای زیادی نوشته شده اما دردی دوا نشده چراکه به آن عمل نمی شود.

عبادی با بیان اینکه اگر عالمان به آنچه می دانند عمل نکنند بین عاقل و جاهل هیچ فرقی وجود ندارد، گفت: در این صورت است که صحنه را به جاهلان واگذار کرده ایم.

کشور از نظر سرمایه های مادی و معنوی در اوج است

وی ادامه داد: از نظر اقتصادی نیز همه مثل هم نیستند و یک طرح عادلانه می خواهد تا در آن از اموال غنی برای کمک به فقرا انفاق کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه ثروت های شخصی و ملی محل مصرف شناخته شده دارند، بیان داشت: اگر اعتبارات در جای خود مصرف شوند نیازها برآورده شده و جامعه ای بی نیاز خواهیم داشت و در این صورت است که می توانیم آزاد رشد کرده و به کمال و توسعه برسیم.

عبادی با اشاره به اینکه اما اگر اعتبارات بجا استفاده نشود و در یک سو اختلاس و دزدی باشد و در یک سو عده ای نان شب هم نداشته باشند، ادامه داد: در نتیجه فقیر هم وارد میدان شده و دست به دزدی و قاچاق می زند تا از غافله دزدها عقب نماند.

وی به سرمایه های آبی و خاکی، منابع زیر زمینی، زمینه های کشاورزی و نفت و گاز در کشور اشاره کرد و گفت: کشور از نظر سرمایه های مادی و معنوی در اوج است اما ما چه بر سر این سرمایه ها آورده ایم؟

هیچ دشمنی بیشتر از خودمان به ما ضربه نمی زد

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه هیچ دشمنی بیشتر از خودمان به ما ضربه نمی زد، بیان کرد: هر مشکلی که وجود را دارد را خودمان بر سر خود آورده ایم و امروز کار به جایی رسیده که حیثیت اسلام و انقلاب را بر باد داده ایم.

عبادی تدکید کرد: این اسلام به گفته خود دشمن می توانست نسخه نجات بخش دنیا باشد اما مشکل این است که جاهلانه عمل کرده ایم.

وی با طرح این سوال که چرا سرنوشت کشور را به دست کسانی می دهیم که به آن ها اعتماد نداریم و بعد باید شاهد این همه مشکل باشیم؟، افزود: اگر در کشور عده ای شب گرسنه می خوابند و یا به سمت گناه می روند گناه ان بر گردن همه ما است چراکه عاقلانه انتخاب نکرده ایم.