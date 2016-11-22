مصرف گاز جایگاه های سوختCNG در قزوین ۷ درصد افزایش یافت

اسماعیل مفرد بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۱۱۱ میلیون و ۷۹۲ هزار متر مکعب گاز در جایگاه های CNG استان به دارندگان خودروها تحویل شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این مقدار ۷ درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که مزیت های اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها از عوامل اصلی توجه روز افزون مردم به بهره گیری از گاز طبیعی به عنوان سوخت خودروها بوده است، بیان کرد: از مزیت های دیگر استفاده از گاز طبیعی، کاهش آلودگی های زیست محیطی است که این منبع انرژی را به عنوان سوختی پاک و ارزان بیش از پیش مطرح می سازد.

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین در ادامه افزود: در حال حاضر ۵۹ جایگاه سوخت CNG در سطح استان وجود دارد که از این تعداد ۵۶ جایگاه فعال هستند.

وی با اشاره به تعداد جایگاه های استان گفت: در استان به ازای هر ۲۰ هزار نفر یک جایگاه سوخت وجود دارد که در مقایسه با نسبت کشوری که ازای هر ۳۳ هزار نفر یک جایگاه است از رتبه مناسبی برخوردار است.