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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶

اثر شیخ حسین انصاریان؛

کتاب «تمرین بندگی» منتشر شد

کتاب «تمرین بندگی» منتشر شد

کتاب ارزشمند  «تمرین بندگی» از مجموعه سیری در معارف اسلامی شامل متن  پژوهش و ویرایش شده  سخنرانی های شیخ حسین انصاریان، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب ارزشمند  «تمرین بندگی» از مجموعه سیری در معارف اسلامی شامل متن  پژوهش و ویرایش شده  سخنرانی های شیخ حسین انصاریان، منتشر شد.

این مجلد چهارهمین اثر از این مجموعۀ سترگ و دربردارندۀچهارده  گفتار در باب «شرح حدیث مشهور مضمار» می باشد و علاوه بر دربرداشتن متن سخنرانی که لاجرم سبک و سیاق متن را نیز نوشتاری می سازد از فواید زیر خالی نیست:

- عنوان بندی مناسب و تفکیک مطالب و موضوعات.

ـ استخراج مصادر آیات و روایات و ارائه مطالب متنوع دیگر در پی‌نوشت.

ـ ذکر نام مستقل برای هر بحث.

ـ مجموعه متنوع فهرست ها و...

علاقه مندان برای تهیه این اثر می توانند از راه های زیر اقدام نمایند:

مراجعه به فروشگاه مرکز نشردارالعرفان واقع در قم، خیابان صفائیه، کوچه ممتاز

تماس با شماره همراه ۰۹۱۹۶۵۲۲۰۲۴

کد مطلب 3830814

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