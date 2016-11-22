تکواندوکاران اعزامی به باکو مشخص شدند/ غیبت احتمالی مردانی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابتهای جایزه بزرگ در سال ۲۰۱۶ طی روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه به میزبانی آذربایجان در باکو برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان با ۵ تکواندوکار در این رقابتها به میدان خواهد رفت.

از میان هشت تکواندوکاری که توسط فدراسیون جهانی از کشورمان به این رقابتها دعوت شده بودند، مهدی خدابخش و کیمیا علیزاده از قبل مشخص بود که به دلایل مختلف در این رقابتها حضور نخواهند داشت، سجاد مردانی هم به دلیل آسیب دیدگی به احتمال فراوان حضور در این رقابتها را از دست می دهد.

فرزان عاشورزاده، مسعود حجی زواره، بهنام اسبقی، ابوالفضل یعقوبی و آرمین هادی پور ۵ تکواندوکاری هستند که در رقابتهای جایزه بزرگ به دیدار رقبای خود می روند.

یک روز بعد از پایان رقابتهای جایزه بزرگ، جام جهانی در باکو برگزار می شود که تیم ملی کشورمان در این رقابتها هم به میدان خواهد رفت. سیاوش فخرایِی و سعید رجبی به همراه عاشورزاده، حجی زواره، اسبقی، یعقوبی و هادی پور ترکیب تیم ملی در این رقابتها را تشکیل می دهند.

نکته مهم در خصوص رقابتهای جایزه بزرگ اینکه کشور میزبان نام سینا بهرامی، یک تکواندوکار ایرانی دیگر را برای حضور در این رقابتها ثبت کرده است. میزبان با آیخان تقی زاده، رادیک عیسی اف؛ میلاد بیگی، صمداف و بهرامی در جام جهانی شرکت می کند.

رقابتهای جام جهانی و مرحله نهایی گرند پری طی روزهای ۱۸ تا ۲۲ آذرماه در باکو برگزار خواهد شد.