۲۰ کیلومتر از شبکه آبرسانی استان کرمان بازسازی شد

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اقداماتی که با جدیت توسط شرکت آبفا در سراسر استان صورت می گیرد، بازسازی شبکه فرسوده و قدیمی آبرسانی است.

وی ادامه داد: این امر علاوه بر جلوگیری از هدررفت آب، باعث می شود آب سالم و بهداشتی به مشترکین در اقصی نقاط استان برسد.

وی افزود: در همین راستا، طی ماه گذشته ۱۱ کیلومتر و ۸۴۷ متر شبکه آبرسانی در شهرستان های بافت دو هزار و ۸۴۰ متر، بم ۵۰۰ متر، رفسنجان دو هزار و ۵۹۰ متر، زرند ۱۳۰ متر، سیرجان هزار و ۵۳۰ متر، شهربابک ۵۱۰ متر، کرمان هزار و ۱۸۸ و کهنوج دو هزار و ۲۰۰ بازسازی و اصلاح شد.

طاهری بیان کرد: طی همین مدت به منظور ارائه خدمت به مشترکین جدید هشت هزار و ۳۵۹ متر شبکه آبرسانی درشهرهستان های بافت سه هزار و ۱۴۰ متر، بم ۵۰۰ متر، رفسنجان چهار هزار و ۹۹۵ متر، زرند دو هزار و ۱۲۰ متر، سیرجان هزار و ۵۳۰ متر، شهربابک ۷۸۰ متر، کرمان سه هزار و ۲۹۲ متر) و کهنوج سه هزار و ۵۰۰ متر توسعه یافت.