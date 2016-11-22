کشت باریجه وآنغوزه برای نخستین بار درعرصه های منابع طبیعی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، ابوطالب قزل سفلو با اشاره به اجرای پروژه کاشت گیاهان دارویی باریجه و آنغوزه در قسمتی از سطح مراتع شهرستان های استان گلستان گفت: مراتع شهرستان های گرگان، آزادشهر، گنبدگاووس و مراوه تپه از جمله مناطقی هستند که در قالب این طرح و با هدف توسعه و ترویج گیاهان دارویی به کشت این گیاهان اقدام شده است.

وی ادامه داد: مراتع «یورت چکا»، «کمربن غلامحسین» و «سلمه چال» در شهرستان گرگان، ایستگاه تولید نهال و بذر «چپرقویمه»، طرح تنسیقی «آق آتابای» و سه راهی «داشلی برون» در گنبد کاووس، طرح مرتعداری تنسیقی مرتع «قره دام چهارگل» و «فجر» در شهرستان مراوه تپه و مناطقی در شهرستان آزادشهر عرصه های انتخاب شده برای کشت این دو گیاه دارویی در استان گلستان است.

قزل سفلو تاکیدکرد: کاشت گیاهان دارویی به ویژه باریجه می تواند گام های موثری در کمک به اقتصاد کشور و موضوع مهم اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

وی افزود: در زمینه تحقق اهدافی چون حفظ و حمایت از منابع طبیعی باید مشارکت همه‌جانبه مردم وجود داشته باشد تا بتوانیم گامی تأثیرگذار در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی برداریم.

قزل سفلو با بیان اینکه مراتع از منابع با ارزشی است که دارای پوشش گیاهی و رویشگاهی مناسبی برای گیاهان دارویی است، افزود: مساحت منابع طبیعی استان گلستان حدود یک میلیون و ۳۹۷ هزار هکتار است که ۸۶۳ هزار هکتار آن را مراتع تشکیل می دهند و برای حفظ و احیاء این سرمایه های ملی و ارزشمند و افزایش بهره وری مراتع نیاز است اقداماتی مناسب در آن ها انجام شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: مراتع علاوه بر تعلیف دام می تواند مانع جلوگیری از فرسایش خاک ها، حفظ آب و از همه مهم تر تقویت سفره های زیر زمینی شود.

وی تصریح کرد: با توجه به این که یک برنامه در وزارت جهاد کشاورزی با عنوان «تغییر رویکرد بهره وری و نگهداری مرتع از پرورش دام به گیاهان دارویی» تدوین و تصویب شده است و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در راستای این برنامه اقدام به کشت گیاهان دارویی مثل باریجه و آنغوزه در مراتع استان گلستان کرده است. کشت باریجه از محصولات ارز آور است و با مشارکت مرتعداران می تواند هم در اشتغال زایی و حفظ و حمایت مراتع تاثیر بسزایی داشته باشد.

کاشت گیاهان دارویی مصداق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی است

قزل سفلو یکی از اهداف اصلی و مهم اجرای پروژه کشت گیاهان دارویی در مراتع استان گلستان را تحقق منویات رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و افزود: کاشت گیاهان دارویی را می توان مصداق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال، لزوم مشارکت مردمی و همچنین ترویج فرهنگ منابع طبیعی با حضور جوامع محلی را می توان از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد.

وی با بیان اینکه استان گلستان حدود۵۳۰۰ نفر بهره بردار و دامدار با حدود ۵۱۲ هزار واحد دامی مجاز دارد، ادامه داد: عرصه های مرتعی و منابع طبیعی پتانسیل خوبی در زمینه کشت گیاهان دارویی دارند و باید تلاش شود تا در مراتع از تامین علوفه به سمت کشت گیاهان دارویی و سایر پتانسیل ها و کارکردهای مراتع بهره برداری گردد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان تصریح کرد: با توجه به اینکه در دولت یازدهم بر مشارکت مردم در طرح‌های مرتع داری و جنگل تاکید زیادی شده، یکی از موضوعات مهم در راستای اقتصاد مقاومتی مشارکت همه مسئولان و مردم در این امر است و خوشبختانه طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی انجام گرفته است. توسعه کشت گیاهان دارویی و مشارکت مردم با هدف کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید مطلوب از اهداف اصلی کشت گیاهان دارویی است.

وی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های استان در زمینه گیاهان دارویی، نگاه دامداران نیز نباید فقط محدود به بحث چرای دام باشد و با تغییر رویکرد و فعال شدن در مقوله گیاهان دارویی ضمن حفظ مراتع، عواید و درآمد های بیشتری می تواند حاصل شود.