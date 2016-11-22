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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۰

مدیر بنیاد مسکن جهرم خبر داد:

اختصاص ۹۰ میلیارد ریال به طرح هادی روستاهای جهرم

اختصاص ۹۰ میلیارد ریال به طرح هادی روستاهای جهرم

جهرم-مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهرم از اختصاص ۹۰ میلیارد ریال به منظور اجرای طرح هادی در ۵۲ روستای این شهرستان خبر داد.

صمد کارگرفرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر توسعه و عمران روستاها، آسفالت معابر و مقاوم سازی خانه‌ها از اهداف طرح هادی عنوان کرد و گفت: این طرح با اعتبار ۹۰ میلیارد ریال در ۵۲ روستای جهرم انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اسناد مناقصه این طرح آماده شده و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود، افزود: با اجرای این طرح معادل یک و نیم برابر سال گذشته عملیات بهسازی در شهرستان جهرم انجام می‌شود.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهرم با بیان اینکه سال گذشته طرح هادی در ۵۱ روستای این شهرستان اجرا شد، افزود: تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان دارای طرح هادی مصوب هستند.

کد مطلب 3830828

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