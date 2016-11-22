پلمب ۲۸ واحد صنفی متخلف در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ احمد رحیمی گفت: با هدف پیشگیری از ورود و عرضه البسه های نامتعارف و قاچاق، طرح نظارت بر واحدهای صنفی عرضه پوشاک و البسه در شهرستان همدان به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح در آبان ماه، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از ۲۳۰۰ واحد صنفی تولید و عرضه پوشاک و البسه در سطح شهر همدان بازدید کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان همدان عنوان کرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی طی این مدت به ۳۲ واحد صنفی متخلف اخطار پلمب دادند و ۲۸ واحد صنفی را به دلیل تولید و عرضه البسه های نامتعارف و قاچاق پلمب کردند.

سرهنگ رحیمی از جمع آوری تعداد ۵۵۲ ثوب البسه نامتعارف در این طرح خبر داد و افزود: این طرح در راستای حمایت از تولیدات داخلی و برخورد با معضلات و آسیب های اجتماعی تا پایان سال ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان همدان با اشاره به اینکه دشمنان قسم خورده نظام با قاچاق و وارد کردن این نوع البسه و پوشاک در جامعه، به دنبال ترویج بی بندوباری، هویت زدایی و ترویج فرهنگ منحط غربی در جامعه هستند، افزود: پلیس با هرگونه ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی برابر قانون به شدت برخورد خواهد کرد.