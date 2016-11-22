بدرقه غریبانه علیرضا قومی سینماگر پیشکسوت به سوی آرامگاه ابدی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر علیرضا قومی از چهره پردازان سینما صبح امروز سه‌شنبه ۲ آذرماه از مقابل خانه سینمای ۲ برگزار شد.

بنا بر این گزارش پس از خواندن نماز بر پیکر او، ناهید علامی رییس انجمن چهره پردازان سینما به صحنه آمد و گفت: ما یکی از عزیزان خود را از دست داده ایم و امروز حرف زدن درباره او برای من دشوار است.

وی پس از بیان جملاتی درباره رزومه کاری او عنوان کرد: یک سال پیش علیرضا قومی دچار یک بیماری نادر به نام ALSشد که آلودگی هوا روی آن تاثیر بسیاری داشت و با توجه به اینکه این روزها هوا بسیار آلوده است بیماری او تشدید شد و در نهایت ما این عزیز را از دست دادیم. جای او بی نهایت خالی است. من درگذشت او را به تمامی هنرمندان به خصوص برادر او محمد قومی که او هم عضو انجمن چهره پردازان است تسلیت می گویم و برای آنها آرزوی صبر و شکیبایی دارم.

سپس فریور معیری یکی از اعضای انجمن چهره‌پردازان روی صحنه آمد و گفت: خنده مهربانانه و وفای علیرضا قومی را هیچ گاه فراموش نمی کنم و به خانواده او تسلیت می گویم.

پس از صحبت های فریور معیری، اصغر پورهاجریان از اعضای انجمن جلوه های ویژه پشت تریبون قرار گرفت و گفت: هر چقدر از زحمات و خوبی های علیرضا قومی بگویم کم است، اما متاسفم که در زمان حیات او کم لطفی شد. این کم لطفی هم از جانب ما و هم از جانب مسئولان صورت گرفت. متاسفم زمانی متوجه این امر می شویم که عزیزی از میان ما می رود.

پورهاجریان عنوان کرد: متولیان امر هر بار به هر بهانه ای جمعیت کثیری را دور خود جمع و سپس همه چیز را فراموش می کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علیرضا قومی از چهره های قدیمی این حوزه بود، نجابت او همیشه به یاد من می ماند و به خانواده قومی تسلیت می گویم.

در پایان پیکر او بر دوش حاضران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشییع شد.

در این مراسم جمعی از خانواده او و تعداد اندکی از هنرمندان همچون علی‌اکبر ثقفی، منوچهر شاهسواری و ... حضور داشتند.