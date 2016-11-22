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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

یک شهروند افغانستانی به جرم فعالیت تروریستی در فرانسه دستگیر شد

یک شهروند افغانستانی به جرم فعالیت تروریستی در فرانسه دستگیر شد

پلیس فرانسه هفت نفر از جمله یک شهروند افغانستانی را به جرم فعالیت تروریستی در این کشور دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «افق»، وزارت کشور فرانسه ضمن اعلام بازداشت هفت نفر از جمله یک شهروند افغانستانی به جرم دست داشتن در فعالیت های تروریستی گفت که این افراد در جریان عملیات ضد تروریستی در روزهای یکشنبه و دوشنبه اخیر و در شهرهای «استراسبورگ» و «مارسی» دستگیر شده اند.

بنا بر اعلام وزارت کشور فرانسه، افراد بازداشت شده، شهروندان مراکش، فرانسه و افغانستان هستند و بین ۲۹ تا ۳۷ سال سن دارند.

لازم به ذکر است که فرانسه طی یکسال گذشته شاهد دو حمله تروریستی مرگبار بوده است؛ تیراندازی افراد مسلح در پاریس که در آن ۱۳۵ نفر کشته شدند و همچنین زیر گرفتن عابران توسط یک راننده کامیون که منجر به کشته شدن ۷۸ نفر شد.

کد مطلب 3830835

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