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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

مدیر جهاد کشاورزی جهرم خبر داد

تولید سالانه ۴۵۰ هزار تن لیموشیرین از باغات جهرم

تولید سالانه ۴۵۰ هزار تن لیموشیرین از باغات جهرم

جهرم- مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت: سالانه ۴۵۰ هزار تن لیموشیرین از سطح بیش از ۱۰ هزار هکتار باغات جهرم تولید می‌شود.

محمدرضا شهابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت:  ۱۰ هزار و ۶۰۰ هکتار از سطح زیر کشت باغات شهرستان جهرم به کشت لیموشیرین اختصاص دارد که کار برداشت محصول از اواسط مهر ماه آغاز و تا پایان پاییز ادامه دارد.

وی جهرم را از مهمترین قطب‌های تولید محصول لیموشیرین در کشور عنوان کرد که سالانه ۴۵۰ هزار تن محصول برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم با اشاره به اینکه تاکنون ۲۰ هزار تن محصول از ۵۰۰ هکتار باغ مرکبات لیموشیرین برداشت شده است، بیان کرد: محصول برداشت شده علاوه بر مصرف داخلی به سایر استان‌های و کشورهای آلمان و روسیه صادر می‌شود.

کد مطلب 3830836

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