بازگشت ۸۵۰ هزار زائر اربعین از مرز مهران به کشور

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار زائر اربعین از مرز مهران وارد کشور شده اند و همچنان موج بازگشت زوار در این مرز ادامه دارد.

وی عنوان کرد: زائران باید برای بازگشت به کشور با مدیریت سفر خود از عجله و شتاب‌زدگی بپرهیزند و به کسانی که با خودرو شخصی به مرز آمده‌اند توصیه می‌شود چندساعتی را در موکب‌ها استراحت کافی داشته باشند و سپس به‌سوی استان خود حرکت کنند.

مروارید بیان داشت: تا این لحظه مشکلی در رفت و آمد زائران وجود نداشته است.

وی عنوان کرد: برای روان سازی محور مواصلاتی مهران به ایلام و کاهش بار ترافیکی، تا اطلاع ثانوی این مسیر یکطرفه خواهد بود.