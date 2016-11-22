وقف های نوین نیاز جامعه است/ ثبت ۷۴ وقف جدید در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ستار علیزاده صبح سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته وقف، نقش رسانه را درزمینهٔ ترویج و نهادینه کردن سنت نبوی و علوی وقف مهم و برجسته دانست و گفت: نهادینه کردن فرهنگ و ترویج آن با کمک خانواده رسانه و سایر دستگاه‌ها ممکن خواهد بود.

وی اظهار داشت: اگر نیات واقفان را بررسی کنیم می‌بینیم که در حوزه‌های مختلف نیت کرده‌اند و محدودیتی در نیت نمی‌توان ایجاد کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، وقف را کلکسیونی از خوبی‌ها در جامعه دانست و گفت: می‌توان برای رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی نیز از کارکرد وقف بهره گرفت و نقش رسانه در تبدیل وقف به رسانه اهمیت بسیاری دارد.

حجت‌الاسلام علیزاده، وقف را هدیه عزت واقف به مردم و جامعه و سرآغاز برخورد کریمانه واقف دانست و با اشاره به نام‌گذاری سال جاری تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی تنها راه برون‌رفت از مشکلات همه حوزه‌ها است و باید برای تحقق آن کمک کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران یادآور شد: تحقق شعار همه واقف باشیم لبیک عملی به ندای مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است و در دین اسلام نیز تأکید فراوانی به مقوله وقف‌شده است.

وی از اصحاب رسانه خواست تا به زبان روز و نو نسبت به ترویج و تبیین اهداف وقف و چگونگی گسترش آن در سطح جامعه برنامه‌ریزی داشته باشند و عنوان کرد: ترسیم چهره‌های مختلف سنت حسنه وقف، رشد موقوفات، آگاهی بخشی نیازهای روز جامعه، بازگویی وقف نوین و توسعه روحیه وقف را از نیازهای اساسی در جامعه بیان کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، وقف را تبدیل ثروت فردی به پشتوانه عمومی مردم و مسیر عدالت‌خواهی برشمرد و گفت: با وقف یک‌نفس تازه‌ای به جامعه اسلامی و انسانی دمیده شود.

وی با اشاره به ثبت ۷۴ وقف جدید در استان با مساحت ۲۵ هزار متر مربع و ارزش ریالی آن را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بابل و بهشهر با ۹ وقف رتبه اول، ساری و قائمشهر رتبه دوم و سوم را در وقف جدید کسب کرده اند و برجسته ترین وقف مربوط به حاج حسن علیزاده به مساحت هزار متر مربع بوده و موقوفه میرهادی و آمنه در بهشهر به مساحت هزار مترمربع است.

وی به طرح مودت و کمک هایی مردمی اشاره و اضافه کرد: میزان کمک های نقدی ۹۰۰ میلیون تومان و غیرنقدی پنج میلیارد تومان بوده است.