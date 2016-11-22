ترکیب آزادکاران بیمه رازی و ستارگان ساری مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان روزهای ۱۰ و ۱۱ آذرماه در شهر خارکف اوکراین برگزار می شود.

ترکیب تیم‌های اعزامی ایران به این رقابت ها به شرح زیر است:

بیمه رازی:

۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی و یونس سرمستی

۶۱ کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور و ایمان صادقی

۶۵ کیلوگرم: سوسلان رامونوف

۷۰ کیلوگرم: ختیگ سابولوف

۷۴ کیلوگرم: بهمن تیموری و رضا افضلی

۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی

۹۷ کیلوگرم: عباس طحان و امیر محمدی

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: سید مراد محمدی، صادق گودرزی و علیرضا نوایی

سرپرست: کیومرث محرابی

ستارگان ساری:

۵۷ کیلوگرم: سید مصطفی دامادی

۶۱ کیلوگرم: مهران شیخی

۶۵ کیلوگرم: رضا عبداله پور و سجاد ذبیحی

۷۰ کیلوگرم: سبحان محمدزاده و صائب کلانتری

۷۴ کیلوگرم: علی شفیع زاده و کیانوش نادری

۸۶ کیلوگرم: مجتبی گلیج و سید محمد ساداتی

۹۷ کیلوگرم: الیاس بختیاری و حامد طالبی زرین کمر

۱۲۵ کیلوگرم: جابر صادق زاده

سرمربی: مرتضی قربانی

مربیان: محسن دلیری و علی دومیرکلاهی