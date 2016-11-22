ترکیب آزادکاران بیمه رازی و ستارگان ساری مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه های جهان روزهای ۱۰ و ۱۱ آذرماه در شهر خارکف اوکراین برگزار می شود.
ترکیب تیمهای اعزامی ایران به این رقابت ها به شرح زیر است:
بیمه رازی:
۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی و یونس سرمستی
۶۱ کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور و ایمان صادقی
۶۵ کیلوگرم: سوسلان رامونوف
۷۰ کیلوگرم: ختیگ سابولوف
۷۴ کیلوگرم: بهمن تیموری و رضا افضلی
۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی
۹۷ کیلوگرم: عباس طحان و امیر محمدی
۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: سید مراد محمدی، صادق گودرزی و علیرضا نوایی
سرپرست: کیومرث محرابی
ستارگان ساری:
۵۷ کیلوگرم: سید مصطفی دامادی
۶۱ کیلوگرم: مهران شیخی
۶۵ کیلوگرم: رضا عبداله پور و سجاد ذبیحی
۷۰ کیلوگرم: سبحان محمدزاده و صائب کلانتری
۷۴ کیلوگرم: علی شفیع زاده و کیانوش نادری
۸۶ کیلوگرم: مجتبی گلیج و سید محمد ساداتی
۹۷ کیلوگرم: الیاس بختیاری و حامد طالبی زرین کمر
۱۲۵ کیلوگرم: جابر صادق زاده
سرمربی: مرتضی قربانی
مربیان: محسن دلیری و علی دومیرکلاهی
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