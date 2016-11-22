اسامی کمانداران اعزامی به مسابقات جهانی داخل سالن مراکش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، فدراسیون تیراندازی با کمان اسامی کمانداران اعزامی به مسابقات جام جهانی مرحله اول داخل سالن مراکش در رشته های ریکرو و کامپوند و در بخش آقایان و بانوان را اعلام کرد که بر این اساس نفرات دعوت شده در بخشهای مختلف به شرح زیر است:

آرمین رئیسی (البرز)، برنا کریمی (چهار محال و بختیاری)، حسین سیفی (تهران)، مریم کرمی نژاد رنجبر (کرمان)، شروین اسدزاده (تهران)، فاطمه قاسمی راد (زنجان)، دانیال حیدرزاده ( چهار محال و بختیاری)، کیان مرادی (کیش)، مبینا فلاح (یزد)، پریسا روحانیان (تهران)، اسماعیل عبادی (قزوین)، مجید کیانزاد (اصفهان)، امید طاهری (اصفهان)، امیر کاظم پور (یزد)، امین پیرعلی (اصفهان)، صادق اشرفی (آذربایجان شرقی)، افسانه شفیعی (اصفهان)، عالمه سادات هاشم پور (اصفهان)، مهرداد فلاحی (اصفهان)، ویدا هنرمند (اصفهان)، عطیه گل افشان (اصفهان)، حسین محمدیان (خوزستان)، سوگند رحمانی (کیش)، فرشته قربانی (زنجان)، محمد حسین قوامی (چهار محال و بختیاری)، حنانه عظیمی نیا (قزوین)، حسن دلشاد (تهران)

شایان ذکر است این ملی پوشان در تاریخ ۴ آذرماه تهران را به مقصد مراکش ترک می کنند و همچنین این تیم را پارک میوک وون به عنوان سرمربی و محمد علی کریمی، بهزاد پاکزاد، راحله خیرالله زاده و آرزو حیدری به عنوان مربی همراهی می کنند.