مخالفت بیمه ها با خدمات پرستاری در منزل/افزایش مراکز غیرمجاز

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، به جلسه روز گذشته در دبیرخانه شورای عالی بیمه اشاره کرد و افزود: در دومین جلسه کارشناسی در خصوص تعیین تعرفه های خدمات پرستاری در منزل، که با حضور گروه کارشناسی در محل دبیرخانه شورای عالی بیمه برگزار شد، متاسفانه نمایندگان بیمه های تامین اجتماعی و سلامت، با تصویب این تعرفه ها مخالفت کردند.

وی با اعلام اینکه آیین تعرفه های خدمات پرستاری در منزل برای اولین بار در سال ۱۳۷۸ در وزارت بهداشت تعیین و به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد، گفت: متاسفانه به علت بی توجهی وزارت بهداشت و خصوصا بیمه ها که این خدمات را پوشش ندادند، باعث شد که ارائه خدمات پرستاری در منزل، با مشکلات عدیده ای مواجه شود.

شریفی مقدم با اشاره به اینکه تعرفه های خدمات پرستاری در منزل از سال۷۸ تا کنون بازنگری نشده است، ادامه داد: این وضعیت باعث شد، بیش از ۹۰ درصد مراکز دارای مجوز از دانشگاه های علوم پزشکی کشور، غیر فعال شوند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، در عین حال از روند رو به رشد مراکز غیر مجاز خدمات پرستاری در منزل انتقاد کرد و افزود: در این سال ها، دریافت خدمات پرستاری در منزل نه تنها متوقف نشده که برعکس افزایش یافته است.

وی، دلیل استقبال ازخدمات پرستاری در منزل را ناشی از افزایش جمعیت سالمندی کشور و همچنین تقاضا برای انجام مراقبت های پرستاری دانست و گفت: متاسفانه، وزارت بهداشت و بیمه ها هرگز این نیاز را درک نکردند و باعث شدند تا نیازها از طریق مراکز غیرمجاز تامین شود.

شریفی مقدم با اشاره به اینکه ارائه خدمات پرستاری در منزل توسط افراد و مراکز غیرمجاز باعث مشکلاتی برای مردم شده است، افزود: به جرات می توان گفت که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خدمات پرستاری در منزل توسط اشخاص ناشناس و مراکز غیر مجاز ارائه می شود.

به گفته وی، وجود مراکز غیرمجاز باعث می شود که نیروهای غیر حرفه ای به جای پرستار به منزل بروند و خدماتی ارائه بدهد که اطلاعی از آنها ندارد و همین مسئله می تواند برای دریافت کنندگان خدمات پرستاری در منزل، مشکل ساز شود.

شریفی مقدم تاکید کرد: در واقع، هویت، مدارج، مدارک و تخصص افرادی که به صورت غیر مجاز به منازل می روند، نامشخص است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه تعرفه های خدمات پرستاری در منزل توافقی است، گفت: این وضعیت باعث شده که بابت یک شبانه روز خدمات پرستاری در منزل در تهران، بالای یک میلیون تومان دریافت کنند. در حالی که نوع خدماتی که ارائه می شود، قابل پایش و ارزشیابی نیست.

وی افزود: وقتی مراکز غیرمجاز خدمات پرستاری در منزل را ارائه می دهند، اگر بیمار دچار خسارت شود، ارائه دهندگان خدمات پاسخگو نخواهند بود.

شریفی مقدم در ادامه به تعیین تعرفه های خدمات پرستاری در منزل اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت بعد از ۱۷ سال تصمیم گرفت این تعرفه ها را تعیین و برای تصویب به دبیرخانه شورای عالی بیمه بفرستد.

وی با اعلام اینکه تاکنون دو جلسه در همین ارتباط برگزار شده است، افزود: در جلسه دوم که روز گذشته بود، نمایندگان بیمه های تامین اجتماعی و سلامت به صورت غیرمنطقی و غیرکارشناسی با اصل تعرفه گذاری مخالفت کردند. در حالی که پرستاری در منزل، ۶۰ سال قبل در آمریکا و اروپا وجود داشته و تحولی عظیم برای نظام سلامت این کشورها به همراه داشته است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور در تشریح مزایای خدمات پرستاری در منزل، گفت: مهمترین موضوع کاهش هزینه های نظام سلامت و بیمه ها است. بطوریکه هزینه یک ماه بستری بیمار سکته مغزی بابت تخت آی سی یو در بیمارستان، بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. در حالی که این هزینه ها در منزل به ۳۰ درصد کاهش می یابد. ضمن اینکه کیفیت خدمات پرستاری در منزل به مراتب بهتر از بیمارستان خواهد بود.

وی ادامه داد: کمبود تخت بیمارستانی یکی از مشکلات نظام سلامت کشورمان است که با خدمات پرستاری در منزل، می توان به کاهش این مشکل کمک کرد.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که کارشناسان بیمه هنوز در پله اول هستند و برای تصویب این تعرفه ها بهانه می آورند، افزود: نمایندگان بیمه، بدون استدلال منطقی و حتی بدون نگاه ابتدایی به موضوع و اینکه بیمه های تکمیلی قرار است این خدمات را پوشش بدهند، با تعرفه های خدمات پرستاری در منزل مخالفت می کنند.

وی با انتقاد از دیدگاه سنتی بیمه ها به موضوع تعرفه های خدمات پرستاری در منزل، گفت: دوستان با این نگاه، صورت مسئله را پاک می کنند، در حالی که مردم به این خدمات نیاز دارند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، با اشاره به جلسه روز گذشته در دبیرخانه شورای عالی بیمه و غیبت نمایندگان معاونت درمان و پرستاری وزارت بهداشت، افزود: این تعرفه ها را وزارت بهداشت پیشنهاد داده است و می بایست دوستان می آمدند و از تعرفه ها دفاع می کردند.

شریفی مقدم تاکید کرد: بدون شک، تصویب نشدن تعرفه های خدمات پرستاری در منزل، منجر به گسترش مراکز غیرمجاز خواهد شد و در این بین، مردم آسیب خواهند دید.