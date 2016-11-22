برانکو درخواستی برای تقویت پرسپولیس نداده/ رفتن طاهری شایعه است

محمد زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، شرایط تیم فوتبال پرسپولیس قبل از بازی با پیکان را خوب دانست و گفت: ما اردوی خوبی در امارات داشتیم. بازیکنان ۱۰ روز با هم زندگی کردند و به شرایط مطلوبی هم رسیدند. این هفته هم با پیکان بازی داریم و تلاش می کنیم سه امتیاز مسابقه را بگیریم.

وی درباره غیبت چند بازیکن پرسپولیس به خاطر مصدومیت، گفت: این هم از بدشانسی های فوتبال و طبیعی است. ممکن است به خاطر شرایط آب و هوایی و لغزندگی زمین، مصدومیت ها حتی بیشتر هم شود ولی بازیکنان جایگزین خوبی داریم که کادر فنی می تواند از آنها استفاده کند.

عضو هیات مدیره پرسپولیس در خصوص احتمال تقویت تیم در نیم فصل و شائبه جدایی چند بازیکن، تصریح کرد: برانکو باید در این باره نظر بدهد. او در حال حاضر چند بازیکن جوان به تیم اضافه کرده و دارد روی آنها کار می کند.

زادمهر در واکنش به خبر جدایی دو بازیکن اوکراینی در نیم فصل، یادآور شد: این بازیکنان با نظر برانکو جذب شده اند. ما هم به نظر وی احترام می گذاریم. او اگر خواسته ای داشته باشد قطعا در جلسه با مدیران باشگاه، مطرح می کند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال ایجاد تغییرات در باشگاه پرسپولیس و جدایی علی اکبر طاهری، تاکید کرد: من هم از این موضوع بی اطلاعم و همانطور که رسانه ها عنوان می کنند، شائبه یا شایعه است. اگر نیازی بود طاهری خودش در اینباره صحبت می کرد.

عضو هیات مدیره پرسپولیس با اشاره به حضور مستقیم این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، اظهار کرد: باید از تیم هایی مثل ذوب آهن، نفت تهران، تراکتورسازی و سپاهان تشکر کرد که با تلاش خود، سهمیه ایران را حفظ کردند. قطعا حالا پرسپولیس با خیال راحت تری در مسابقات آسیایی حضور می یابد.