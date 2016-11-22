۱۴۴۸ دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان قزوین تحصیل می کنند

خیراله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تعداد ۱۴۴۸ نفر از دانش آموز این استان قزوین در ۴ واحد آموزشی استعدادهای درخشان تحصیل می کنند که از این تعداد ۷۱۹ نفر دختر و ۷۲۹ نفر پسر هستند.

وی خاطر نشان کرد: از این تعداد ۵۸۴ نفر در دوره اول متوسطه و ۸۶۴ نفر در دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل هستند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی قزوین اضافه کرد: چهار واحد آموزشی ویژه استعدادهای درخشان «تیزهوشان» در استان فعالیت می‌کنند که شامل دو دبیرستان دوره اول متوسطه پسرانه و دخترانه و دو دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه و دخترانه در شهر قزوین در حوزه ناحیه یک است.

وی با اشاره به آمار دانش آموزان و کلاس‌های مدارس استعدادهای درخشان گفت: تعداد ۵۵ کلاس درس در این چهار مدرسه فعال است که شامل آموزشگاه دوره اول متوسطه دخترانه فرزانگان شهیدان شالباف ۱۱ کلاس، آموزشگاه متوسطه دوره اول پسرانه شهید بابایی یک ۱۲ کلاس، آموزشگاه دوره دوم متوسطه دخترانه فرزانگان ۱۶ کلاس و آموزشگاه دوره دوم متوسطه پسرانه شهید بابایی ۱۶ کلاس است.