حامیان میامی۱۳۰میلیون تومان به ایتام کمک کردند/ ۲۰۴ کودک تحت پوشش

محمد مهدی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۲۰۴ کودک بی سرپرست و یا بدسرپرست در میامی ساماندهی شده اند، بیان داشت: این کودکان شامل فرزندان خانواده های بی سرپرست به علت فوت، زندانی، مطلقه، متارکه و مفقودی در قالب طرح اکرام ایتام، فرزند معنوی و محسنین تحت پوشش بیش از ۷۰۰ حامی قرار دارند.

وی افزود: حامیان طی شش ماهه ی اول سالجاری بیش از ۱۳۰میلیون تومان کمک مالی کردند که ۹۸میلیون و ۴۷۳هزار و ۶۰۰تومان آن برای فرزندان یتیم و مابقی مربوط به طرح محسنین بوده است.

مدیرکمیته امداد میامی همچنین گفت: یکی دیگر از فعالیت های مهم کمیته امداد امام (ره) توانمندی خانواده های تحت پوشش از طریق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و بلاعوض است که این امر در کاهش آمار کودکان بد سرپرست می تواند نقش ویژه ای ایفا کند که این مهم در زمره سیاست های کمیته امداد محسوب می شود.

اصغری بیان داشت: یکی از مهم ترین مسیرهای رسیدن به توانمندی خانواده ها پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی است که جامعه هدف این طرح در مجموعه کمیته امداد یا به عبارت دیگر سرپرستان خانوار های تحت پوشش، پس از تکمیل سرانه حق بیمه به بازنشستگی نائل و از تحت پوشش خارج می شوند که این امر نیز به مثابه داشتن منبع درآمد و خروج از شرایط نابسامان اقتصادی است.

وی افزود: برای تحقق این امر در میامی، ۶۸میلیون و ۴۱۰هزار و ۷۰۰تومان برای ۱۴۵ خانوار مجری طرح های اشتغال و زنان سرپرست خانوار تحت حمایت طی شش ماه اول سال جاری به حساب تامین اجتماعی واریز شده است.

مدیر کمیته امداد میامی یکی دیگر از مسیرهای توانمندی خانواده ها را پرداخت تسهیلات خود اشتغالی برشمرد و گفت: طی شش ماهه نخست سال جاری، ۲۹ طرح صنفی، صنعتی، کشاورزی، دامداری و مشاغل خانگی با اعتبار ۳۲۸میلیون تومان به خانواده های تحت پوشش پرداخت شده است.

اصغری بیان داشت: با پرداخت بیش از ۳۰۰میلیون تومان اعتبار برای خانواده های تحت پوشش در قالب طرح های اشتغال زایی، مددجویان بعد از دریافت تسهیلات اشتغالزایی و توانمندی از تحت پوشش خارج می شوند.