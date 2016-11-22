آرش دادگر درباره فعالیت‌های جدید تئاتری خود در مقام کارگردان به خبرنگار مهر گفت: سال آینده در لیست نوبت اجراهای تماشاخانه ایرانشهر قرار داریم اما در حال حاضر ترجیح می دهم تا به همراه اعضای گروه، تمرین کنیم تا اگر به آمادگی لازم برای اجرای یک اثر نمایشی رسیده ایم، آن را روی صحنه ببریم به همین منظور هم اکنون به صورت مستمر و ادامه‌دار تمرین می کنیم.

این بازیگر و کارگردان تئاتر ادامه داد: یک گروه تئاتر باید مدام تمرین و آثار مختلفی را برای اجرا آماده کند. اینکه یک گروه تنها بابت یک پروژه تئاتر دور هم جمع شود و بعد از پایان پروژه از هم جدا شوند، روند مناسبی نیست.

وی با اشاره به تمرین آثار مختلف گروه خود نظیر «هملت»، «بازگشت» و «اورستیا» اظهار کرد: در حال حاضر شرایط تئاتر به صورتی است که نمی توانیم به شکل قبل کار کنیم، کمپانی تئاتر که نداریم و دولت هم حمایت مناسبی از تئاتر ندارد. از سوی دیگر جشنواره تئاتر فجر نیز که برآیند ما نیست. این در حالی است که یک گروه تئاتری باید مدام تمرین و کار کند و چندین کار را آماده داشته باشد.

دادگر با آرزوی موفقیت برای همه هنرمندان تئاتر ایران تصریح کرد: در حال حاضر تئاتر کارکردن تاوان دارد و با زندگی، پول و باقی مسائل زندگی باید تاوان آن را پرداخت.

این هنرمند عرصه تئاتر در پایان عنوان کرد: در شرایطی که اگر قرار باشد در جامعه به موضوعی گیر داده شود اول سراغ فرهنگ و هنر می آیند، سعی می کنیم خودمان را پنهان کنیم و فعلا به تمرین بپردازیم.